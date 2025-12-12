L'un des plus gros FPS à venir en 2026 a été annoncé et ça promet déjà du très lourd d'autant qu'il est fait par des experts en la matière. Vous avez adoré leurs derniers jeux !

L'ultime annonce des Game Awards 2025 était des plus inattendues. Comme l'a expliqué Geoff Keighley, en général, il s'agit de teasers pour de très gros jeux ultra attendus ou de titres qui ne sont pas près de voir le jour. Sauf que pour cette cuvée 2025, il s'agit d'un énorme FPS dont la sortie est imminente. Cerise sur le gâteau, il est conçu par de vraies légendes dans leur domaine.

Un énorme FPS gratuit de 2026 annoncé, c'est ultra prometteur

Respawn, ça vous parle ? Si vous êtes fans de FPS ultra dynamiques, certainement. Le studio s'est fait un nom notamment pour ses très bons Titanfall, des fast FPS intenses qui ont surtout gagné en popularité bien après leur sortie. À l'heure d'aujourd'hui, le studio est surtout réputé pour Apex Legends, un battle royale qui garde l'essence du gameplay de Titanfall, à la sauce multijoueur et héros shooter. C'est nerveux, très précis et les sensations sont immédiates. À l'époque, Apex Legends avait créé la surprise en se rendant disponible dès son annonce. Aujourd'hui, d'anciens développeurs de chez Respawn tentent la même stratégie avec leur tout nouveau studio Wildlight Entertainment et annoncent leur premier gros jeu, le shooter Highguard.

Il s'agit d'un fast FPS compétitif qui nous plonge dans un univers à mi-chemin entre la fantasy et la science-fiction. Les armes high-tech y côtoient ainsi ce qui semble être la magie et des entités fantastiques. Des héros doivent s'affronter dans des matchs à objectif pour le contrôle de points d'intérêt notamment. Si le jeu n'a clairement pas tout dévoilé de son univers, il promet en tout cas des sensations très similaires à Apex Legends ou encore Titanfall. Un FPS vif qui mélangera toutefois le tir à l'utilisation de capacités spéciales, voire carrément magiques comme la possibilité de lancer des lances de foudre, de se transformer en créatures bestiales ou de faire apparaître des murs de glace. Highguard est prévu pour être un free-to-play à destination de la PS5, de la Xbox Series et du PC et il sortira d'ici le 26 janvier 2026. Oui, dans quelques semaines seulement, de quoi créer la surprise.