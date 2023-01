Il y a plusieurs mois, des images de Forza Motorsport sur Xbox One ont circulé... alors que le jeu est vendu comme une exclusivité new gen. Les développeurs mettent définitivement les choses au clair.

Turn10 Studios a enfin pu reparler, et montrer, plus longuement Forza Motorsport. Une présentation assez courte mais dense, avec un tas d'infos inédites et des extraits de gameplay. La version dévoilée pourrait-elle tourner sur Xbox One aussi finalement ?

Forza Motorsport sur Xbox Series, PC... et Xbox One ?

Les développeurs de Forza Motorsport visent haut avec leur simulation. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à qualifier leur bébé comme étant le jeu de course « le plus avancé techniquement jamais conçu ». Un degré de fidélité élevée pour une exclu construite avec les consoles Xbox Series X|S en tête, dixit Turn10.

Pour autant, on a vu circuler des images d'une version Xbox One l'année dernière. Est-ce qu'on les équipes ont oublié de nous dire quelque chose lors du showcase Xbox Direct ? Oui et non. FM8 ne sera pas disponible en natif sur One, mais les possesseurs de la console pourront profiter pleinement du jeu via le cloud gaming de Microsoft.

Forza Motorsport a été conçu de A à Z pour exploiter la puissance et les performances des consoles Xbox Series X|S afin d'offrir notre jeu le plus beau et le plus avancé techniquement à ce jour. Bien qu'il n'y ait pas de version native Xbox One du titre, les joueurs One peuvent y jouer via le Xbox Cloud Gaming qui est inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate. Via le site officiel Forza.

Dans sa FAQ post-présentation de Forza Motorsport, Turn10 rappelle que plus de 500 voitures - dont 100 inédites - seront présentes et personnalisables avec plus de 800 améliorations. Cela comprend la Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R de 2021, la Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1 de 2019 et l'édition 2021 de la Porsche Mission R.

Le circuit du Kyalami en Afrique du Sud sera intégré pour la première fois à la franchise. Tout comme la piste Hakone. Deux nouveaux tracés qui rejoindront les grands classiques comme Laguna Seca, Maple Valley, Silverstone, Suzuka et Spa-Francorchamps.