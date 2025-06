En attendant des nouvelles du prochain jeu de la licence, potentiellement Horizon 6, à venir a priori la semaine prochaine, Forza Motorsport continue de se mettre à jour. Il est en l'occurrence question de la massive Update 21, qui accueille un florilège de nouveautés et équilibrages au titre disponible sur PC et Xbox Series. Tour de piste des changements qu'elle apporte.

Une tonne de nouvelles fonctionnalités pour Forza Motorsport

En préparation de l'été, Forza Motorsport se garnit via l'Update 21 d'une foultitude de nouvelles fonctionnalités, dont un nouveau mode Carrière baptisé Coupe des Champions, qui permet de participer à des championnats sur divers circuits modernes et historiques, avec de belles récompenses à la clé. Cette mise à jour majeure marque également le retour de nombreux éléments présents dans les précédents jeux de la franchise, à partir du 3 juillet.

Le nouveau mode Carrière de Forza Motorsport : Coupe des Champions

One Make Tour Ginetta Juniors MX-5 Cup Series KTM X-Bow GT4 Series 488 Challenge Lamborghini Challenge Récompense : 1979 BMW #6 BMW Motorsport M1 Procar

Touring World Tour American Touring Eastern Touring European Touring Récompense : 1989 Audi #4 Audi 90 quattro IMSA GTO

Thunder Tour Australian Supercars Forza T/A* Modern NASCAR IndyCar Récompense : 1966 Ford #2 GT40 MkII Le Mans

Single Seat Tour Grand Prix Rivals Formula 70s Formula 60s Récompense : 1939 Auto Union Type D

Endurance Tour American GT3 Global GTE Daytona Prototype European LMP2 Global Endurance American LMDh Récompense : 1991 Mazda #55 Mazda 787B

Invitational Series Early BMW Challenge Complétez le One-Make Tour pour le débloquer. Récompense : 2023 BMW #96 Turner Motorsport M4 GT3 Retro GT Complétez le Touring World Tour pour le débloquer. Récompense : 1998 Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R Historic Endurance Complétez le Thunder World Tour pour le débloquer. Récompense : 1988 Chevrolet #77 Beretta Trans Am Birth of Grand Prix Complétez le Single Seat Tour pour le débloquer. Récompense : 1977 Renault #15 Equipe Renault Elf R.S. 01 GTP Endurance Complétez le Endurance Tour pour le débloquer. Récompense : 1988 Nissan #24 International R88C



Le retour de nombreux modes des précédents opus, en solo comme en multi

L'IndyCar est en effet de retour dans Forza Motorsport. La Honda IndyCar 2025 et la Chevrolet IndyCar 2025 sont toutes deux disponibles à l'achat dans le Showroom avec des crédits de jeu et bénéficient d'une réduction jusqu'au 2 juillet 2025. En supplément, les anciens circuits en vedette et les voitures de récompense font leur retour dans la mise à jour 21, à partir du 3 juillet, avec un circuit supplémentaire chaque mois. Dès leur retour, chaque circuit et les récompenses associées seront disponibles en permanence pour tous les joueurs. Tout cela aura droit à une déclinaison tant solo que multi. Pour tous les détails du calendrier de ces événements, rendez-vous sur la page support dédiée à l'Update 21 de Forza Motorsport.

Plusieurs améliorations et correctifs sous le capot pour Forza Motorsport

Outre un florilège de nouveaux contenus, de circuits à parcourir et de voitures à débloquer, qui dit mise à jour dit évidemment des améliorations et correctifs de bugs en tous genres pour Forza Motorsport. Cela prend notamment la forme d'améliorations de stabilité et de performances pour divers véhicules afin d'en renforcer l'efficacité, ainsi que sur le bon fonctionnement des différents modes multijoueur. Vous trouverez encore tous les détails à ce sujet sur la page support du jeu, mentionnée ci-dessus.

