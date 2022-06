Forza Motorsport a fait un arrêt aux stands du Xbox & Bethesda Games Showcase pour nous donner de ses nouvelles. En plus d'une bande-annonce, nous avons eu une fenêtre de sortie sur Xbox Series X|S et PC.

Sans nouvelle d'elle depuis plusieurs semaines, la simulation Forza Motorsport de Turn10 s'est illustré à la conférence Xbox & Bethesda.

Forza Motorsport, pas de sortie surprise en 2022

En dépit des déclarations assez claires du studio sur l'avancement de Forza Motorsport, certains espéraient une disponibilité pour fin 2022. Ce ne sera pas le cas. Comme toujours, l'insider Tom Henderson avait eu la bonne information et ce reboot ne sortira qu'au printemps 2023 sur Xbox Series X|S et PC.

La démo présentée était là pour annoncer un cycle jour et nuit dynamique, ainsi que la gestion de la météo sur tous les circuits. Cette nouvelle présentation de Forza Motorsport, qui se déroule sur Maple Valley, a également également confirmé du ray-tracing sur tous les tracés.

Un reboot et ça repart

Pour relancer l'intérêt de la franchise, qui a pu davantage décevoir que la série arcade Horizon, la franchise redémarre « de zéro ». Les développeurs ont redoublé d'efforts pour que ce volet marque réellement la licence. On sait que les équipes visent la 4K à 60fps avec ray-tracing (peut-être pas en course), une meilleure physique ainsi que tout un tas de nouveaux paramètres qui agiront sur la conduite (température, pression et usure des pneus...).