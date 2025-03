Ces derniers temps, tous les regards des gamers fans de course automobile se tournent vers Forza Horizon 5. L'annonce de son portage prochain sur PS5 a de quoi créer l'événement. Cependant, il ne faudrait pas en oublier son acolyte des pistes. Plus axé sur la simulation et moins sur un gameplay arcade, Forza Motorsport continue de faire chauffer l'asphalte. Découvrez dès maintenant la nouvelle mise à jour et son nouveau contenu gratuit.

Forza Motosport met la vitesse en exergue

Il en est toujours sous le capot ! Moins de deux ans après sa sortie, le jeu de Turn 10 Studios en est déjà à son Updtate 18. Pour l'occasion, il fait le plein de nouveautés, pour le plus grand plaisir des fans. Tenez-vous le pour dit, ce mois-ci est placé sous le signe de la « vélocité ». Cela se retrouve notamment dans les 4 nouveaux véhicules offerts :

Lamborghini SC63 de 2024

Oreca #38 Performance Tech Motorsports Oreca 07 de 2020

Porsche 911 GT3 RS de 2023

Koenigsegg One:1 de 2015, déjà vue auparavant dans la licence

Bonus : la Cadillac CTS-V Sport Wagon de 2014 est maintenant disponible au Showroom

Plusieurs défis sont également au rendez-vous dans Forza Motorsport ! Terminez des tours spécifiques pour ajouter certains véhicules à votre garage. En l'occurrence, une Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021) et une Lotus Evora GT430 (2018) sont en jeux. De même, les défis Rivals vous récompenseront en beauté si vous les réussissez. Tentez votre chance pour obtenir une Lamborghini Revuelto (2024) et une Datsun 280Z (1975), à moins que vous ne préfériez utiliser vos crédits au Showroom pour les obtenir. Enfin, pour pilote comme il se doit, deux combinaisons sont à décrocher pendant ce mois de la vélocité, en parallèle des événements prévus.

© Turn 10 Studios / Xbox Game Studios.

Un bon coup de polish avec cette mise à jour

Dans le même temps, la nouvelle mise à jour de Forza Motorsport vient résoudre plusieurs soucis en passant à la version 1.773.5588.0. Le jeu rencontrera désormais moins de problèmes de crashs, notamment au moment de l'achat ou de l'amélioration de véhicules. Il est également plus beau maintenant. Les équipes ont procédés à des corrections de luminosité HDR. De même, plusieurs véhicules connaissent une amélioration du son.

Notez en plus que Forza Motorsport s'offre ici un équilibrage général. Le multijoueur est particulièrement concerné. Différents véhicules ont donc rencontré des ajustements. Aussi, pour plus de confort, des bugs ont été résolus et certains modes ont connu des réajustements. Ainsi, les courses durent 10 minutes et non plus 8. L'interface a aussi été repensée à plusieurs endroits, pour une meilleure lecture en course.