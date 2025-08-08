C’est un fait, le mois dernier aura été particulièrement dévastateur pour Xbox. Entre l’annonce de licenciements par milliers, l’annulation de plusieurs projets et la fermeture de The Initiative, on peut dire que la firme a profondément écorné son image auprès des joueurs. Et cela continue aujourd’hui encore puisque comme nous venons tout juste de l’apprendre, un autre jeu, Contraband, a lui aussi finalement été annulé. Heureusement, au milieu de la tempête se trouvent tout de même quelques éclaircies, qui concernent ici Forza Motorsport.

C’est officiel, Forza Motorsport n’est pas mort

En effet, depuis le cataclysme survenu début juillet, l’avenir de la franchise de Turn 10 Studios semblait profondément incertain tandis que nous apprenions que près de 50% de l’équipe avait été licenciée. Plus inquiétant encore, un ex-employé de la compagnie avait ensuite affirmé que l’espace Forza Motorsport avait été fermé par Xbox, qui souhaitait désormais que les effectifs restant apportent leur aide à Playground Games sur le développement de Forza Horizon. Mais comme le confirme aujourd’hui le studio : Forza Motorsport n’est pas mort !

« Chère communauté Forza, nous savons que beaucoup d’entre vous se posent des questions sur l’avenir de la franchise, et nous apprécions le soutien de notre incroyable communauté. Nous tenons à rassurer les joueurs : Turn 10 et Playground Games continueront à soutenir Forza Motorsport et Forza Horizon 5 » peut-on en effet lire sur X depuis hier. Et puisque les actes ont plus de poids que les mots, le studio en a alors profité pour déployer une nouvelle mise à jour, tout en annonçant l’arrivée de plus de contenus encore dans les prochains mois.

De nouvelles mises à jour annoncées

C’est ainsi que, sans crier gare, le Track Toys Tour a aujourd’hui fait son grand retour dans Forza Motorsport, accompagné de la voiture de récompense qui lui est associée : la Porsche #70 935 de 2019. Et la bonne nouvelle, c’est que celui-ci restera désormais en jeu de manière permanente, de sorte à permettre aux joueurs d’en profiter à tout moment. À noter qu’il ne s’agit alors que du premier d’une longue série, puisque dès le 4 septembre, ce sera ensuite au Ringer Tour de faire son grand retour de manière permanente, toujours avec ses récompenses associées.

« Au début de chaque mois, nous ramènerons un Tour supplémentaire dans le jeu » révèlent ainsi les créateurs de Forza Motorsport, en indiquant que ceci durera jusqu’à ce que tous les Tour soient de nouveau disponibles. « Tous les progrès réalisés sur un Tour lorsqu’il était précédemment dans le jeu seront sauvegardés et mis à votre disposition une fois qu’il sera réactivé, ce qui vous permettra de reprendre le jeu là où vous l’aviez laissé » précisent-ils d’ailleurs au passage.

Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque toutes les voitures de récompense de l’Open Class Tour pourront elles aussi désormais être gagnées en relevant de nouveaux défis via le Challenge Hub. Introduits de façon mensuelle, ces derniers resteront alors également de façon permanente, de sorte à permettre aux joueurs de les réaliser à l’envie pour obtenir la récompense associée. Vous pouvez d’ailleurs dès maintenant retrouver plus d’informations à ce sujet sur le site officiel de Forza Motorsport.

Source : Turn 10 Studios