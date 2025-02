Forza Motorsport continue d’évoluer avec sa mise à jour 17, disponible dès le 12 février. Cette nouvelle update met en avant des voitures accessibles et performantes, parfaites pour un usage quotidien mais aussi redoutables sur circuit. Au programme : nouveaux véhicules, événements inédits et améliorations techniques. Bref, c'est toujours bienvenue.

De belles nouveautés sur Forza Motorsport

Cette mise à jour célèbre les "Daily Racers", ces voitures que l’on croise tous les jours, mais qui savent aussi se montrer sportives. Compactes nerveuses, berlines puissantes ou électriques performantes, il y en a pour tous les goûts.

Parmi les nouveautés, Forza Motorsport ajoute quatre modèles inédits :

2023 Toyota Camry TRD

2021 Hyundai i20 N

2022 Toyota GR86

2021 Hyundai #98 Elantra TCR

Deux autres voitures sont à débloquer via le Challenge Hub :

2021 Toyota Yaris GR , récompense du Daily Racers Tour

, récompense du Daily Racers Tour 2023 Hyundai Ioniq 5 N, obtenue après les six séries de l’Open Class Tour

Des événements pour tester ces nouvelles voitures

L’Update 17 de Forza Motorsport propose plusieurs compétitions pour exploiter pleinement ces nouveaux modèles.

Daily Racers Tour : quatre catégories de courses

Modern Hot Hatch : défiez d’autres petites sportives comme la Hyundai i30 N.

: défiez d’autres petites sportives comme la Hyundai i30 N. Luxury & Horsepower : affrontez des modèles qui allient puissance et raffinement.

: affrontez des modèles qui allient puissance et raffinement. RWD Roadsters : testez la Mazda MX-5 RF et d’autres cabriolets dynamiques.

: testez la Mazda MX-5 RF et d’autres cabriolets dynamiques. Battle of Sedans : mesurez-vous à des berlines sportives comme la Hyundai Elantra N.

Terminez cette tournée avant le 26 mars 2025 pour débloquer la Toyota Yaris GR. Pour aller plus loin, direction l’Open Class Tour. Ce mode permet d’améliorer ses voitures et d’expérimenter différents réglages. Il propose six séries de trois courses, de la Classe D à la Classe R. Les pilotes qui complètent ces séries avant le 12 mars 2025 recevront la Hyundai Ioniq 5 N.

Des promotions et des récompenses exclusives

Chaque semaine, certaines voitures bénéficieront d’une réduction de 30 % dans le Showroom de Forza Motorsport :

2020 Hyundai i30 N (12-19 février)

(12-19 février) 2022 Cadillac CT5V Blackwing (19-26 février)

(19-26 février) 2022 Mazda MX-5 RF (26 février-5 mars)

(26 février-5 mars) 2022 Hyundai Elantra N (5-12 mars)

Les membres VIP de Forza Motorsport profiteront aussi d’une remise de 15 % sur des modèles comme la MINI John Cooper Works GP. Cette mise à jour ne se limite pas aux nouvelles voitures. Elle améliore aussi plusieurs aspects du jeu :

Un meilleur système de Rivaux , pour équilibrer les défis en ligne.

, pour équilibrer les défis en ligne. Corrections audio sur la Toyota Supra RZ 1998 et la Lamborghini Sian FKP 37.

sur la Toyota Supra RZ 1998 et la Lamborghini Sian FKP 37. Résolution d’un bug sonore affectant les adversaires en vue cockpit.

affectant les adversaires en vue cockpit. Amélioration de la stabilité, notamment pour le Quick Resume sur Xbox Series X/S.

Les voitures de la Forza Touring Car Spec Series en mode multijoueur ont aussi été réajustées grâce aux retours des testeurs du programme Forza Insiders. L’Update 17 est disponible dès le 12 février 2025.

Source : Forza