Il y a une semaine jour pour jour, la série des Forza faisait un retour fracassant dans l’actualité à travers Forza Horizon 5. Il faut dire que la franchise connaissait quelque chose d’inédit en débarquant pour la toute première fois sur PS5. Et les surprises ne sont pas encore terminées puisque cette fois-ci, c’est désormais au tour de Forza Motorsport de revenir dans l’actualité. Alors non, on vous arrête tout de suite : cet opus n’arrive pas (encore ?) chez la concurrence. En revanche, il a eu droit à une belle et grosse mise à jour pour fêter l’anniversaire de la série.

Forza Motorsport fête ses 20 ans avec des cadeaux

Cette année, cela fait effectivement 20 ans que Turn 10 Studios a sorti le premier Forza Motorsport. Pour remercier les joueurs comme il se doit pour leur soutien, le studio a donc tenu à offrir au dernier opus en date une série de contenus inédits. À commencer par une toute nouvelle course, Fujimi Kaido, qui nous emmène tout droit au Japon. 16 kilomètres de piste, 826 mètres de dénivelé, 144 virages et surtout des environnements de toute beauté… Il n’y a pas à dire, cela a de quoi faire rêver.

Mais les choses ne s’arrêtent évidemment pas là. Pour l’occasion, Turn 10 a également ajouté plusieurs gammes de véhicules, dont certains totalement inédits. En voici la liste :

Spirit of Motorsport Tour : 2022 Acura NSX Type S

Open Class Tour : 2024 Nissan Z NISMO

1984 Toyota #25 Horsepower Techs Starlet Time Attack

1995 Formula Drift #34 Toyota Supra MkIV

2005 #1 Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack

Ils sont alors accompagnés d’une autre série de bolides, qui rejoignent quant à eux le « Racing Heroes Car Pack » :

2024 Ford Mustang GT3

2008 Mazda Furai

2001 Formula Drift #215 Nissan Silvia Spec-R

1997 Toyota Mark II Tourer V JZX100

1984 De Tomaso Pantera GT5

Enfin, dernière nouveauté de taille, il est désormais possible de rejoindre d’autres joueurs sur la piste hors compétition. En sachant que dans le cadre de ces meetings, aucune restriction particulière n’est imposée. Vous pouvez donc vous y rendre avec le véhicule de votre choix pour profiter de la piste comme bon vous semble, avec une heure et une météo dynamiques.

Une mise à jour entièrement gratuite

Bien sûr, l’équipe en a également profité pour apporter une série de correctifs et d’améliorations au jeu. Un focus a notamment été mis sur l’amélioration de l’IA des Drivatars, qui a été entièrement retravaillée afin de rendre les courses en solo plus crédibles et plus intenses. De nouvelles musiques composées par Lance Hayes ont par ailleurs été ajoutées, tandis que certains véhicules ont eu droit à une mise à jour de leur sound design. Et ce n’est là qu’un échantillon des principales nouveautés de ce vingtième patch, qui n’en manque pas.

Et la meilleure dans tout cela ? C’est que toutes ces nouveautés sont entièrement gratuites ! Vous pouvez donc dès maintenant retrouver l’intégralité de ces contenus dans Forza Motorsport, le patch ayant d’ores et déjà été déployé. Rappelons d’ailleurs que si vous êtes abonné au Xbox Game Pass, le jeu est disponible sans surcoût supplémentaire dans le catalogue Xbox et PC.

Source : Forza Support