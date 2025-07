Si vous avez suivi l’actualité ces deux derniers jours, alors vous n’avez pas pu passer à côté : Xbox vient tout juste de connaître l’une des journées les plus chaotiques de son histoire. En plus d’avoir annoncé le licenciement de plusieurs milliers de ses employés, la firme de Redmond a en effet confirmé l’annulation de plusieurs de ses projets, comme Everwild et Perfect Dark, aux côtés de la fermeture du studio The Initiative. Et les mauvaises nouvelles continuent, puisque les créateurs de Forza Motorsport payent eux aussi lourdement les pots cassés de cette restructuration.

Forza Motorsport, c’est maintenant terminé ?

En effet, comme le confirmait hier Jason Schreier sur Bluesky, avec plus de 70 personnes licenciées, Turn 10 Studios fait malheureusement partie des équipes les plus touchées par la nouvelle vague de licenciement en cours chez Xbox. Et pour cause, cela représenterait « près de 50% des effectifs » du studio selon le journaliste de Bloomberg. Ce que ce dernier ne savait pas, en revanche, c’est que toute la branche dédiée au développement de Forza Motorsport aurait également été fermée dans la foulée.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Fred Russell, ex-employé de la compagnie, sur son profil Facebook personnel. « Turn 10 Studios a fermé l’espace Forza Motorsport et l’équipe n’existe plus » révèle-t-il notamment. « C’est un jour vraiment triste pour l’une des meilleures séries de courses du jeu vidéo. J’ai adoré mon temps là-bas » déplore ensuite l’ex-développeur, qui a officié en tant que coordinateur de contenu au sein du studio entre 2012 et 2016.

Mais cela signifie-t-il pour autant que Turn 10 Studios est voué à disparaître ? Pas forcément. Car si l’avenir de Forza Motorsport semble effectivement plus que compromis à l’heure actuelle, ses créateurs, ou en tout cas ce qu’il en reste, semblent quant à eux désormais destinés à épauler Playground Games sur le développement de Forza Horizon. « Le studio est ouvert pour venir en aide au côté Horizon… ils n’ont fermé que la partie Forza Motorsport » précise Russell en réponse à un commentaire qui lui a été laissé.

Une prise de parole officielle reste attendue

Précisons quand même qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, rien de tout cela n’a encore été officialisé. Ni par Turn 10 Studios, ni par Xbox. Néanmoins, ces révélations surviennent alors que le dernier Forza Motorsport en date, sorti en 2023, ne semble pas forcément avoir rencontré le succès escompté pour l’éditeur américain. Au contraire de Forza Horizon 5, qui traduit quant à lui la popularité grandissante de la franchise aux yeux du public, y compris sur PS5 où le titre a débarqué il y a maintenant plusieurs semaines.