Tandis que la grande restructuration de Xbox poursuit violemment son cours avec pertes et fracas, des décisions on ne peut plus drastiques sont prises par la compagnie. En effet, nous l’avons appris hier, de nouveaux changements ont été opérés dans la gestion des studios comme des licences, ce qui a par exemple entraîné le passage de Halo entre les mains d’Activision. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque Xbox pourrait également avoir mis un terme définitif à Forza Motorsport en fusionnant les équipes de Turn 10 et Playground Games.

Xbox aurait-il signé la fin de Forza Motorsport avec Turn 10 ?

Confirmée par Matt Booty via un article du Xbox Wire, la nouvelle nous apprend que dans le cadre de la « poursuite de [son] reset », la firme de Redmond a décidé de faire des créateurs de Forza Motorsport et Forza Horizon un seul et même studio, qui sera consacré au développement des futurs Fable et Forza. « Ces deux studios sont partenaires en matière de création et de franchises depuis plus d’une décennie, et les changements annoncés aujourd’hui permettront de regrouper officiellement leurs activités au sein d’une seule et même équipe », nous explique-t-on.

Pour le dire autrement, Xbox vient donc tout juste d’annoncer la fermeture définitive de Turn 10, déjà amputé de la moitié de ses effectifs l’an dernier, qui a désormais été absorbé par Playground Games. Et forcément, cela pose de grandes questions quant à l’avenir d’une franchise comme Forza Motorsport, qui semblait déjà quelque peu sur la sellette quand Microsoft avait décidé de licencier plus de 70 personnes chez Turn 10. Car en l’état, hormis une petite équipe chargée d’assurer le support du dernier opus, il n’en restait déjà plus grand-chose.

© Turn 10 Studios / Xbox Game Studios

Et quand on sait qu’une licence comme Forza Horizon a fini par prendre le pas sur sa grande sœur au fil des années, il est loin d’être déconnant d’imaginer que Xbox pourrait tout miser sur cette dernière à l’avenir plutôt que de redonner une chance à Forza Motorsport, dont le dernier opus a fait beaucoup moins d’étincelles que des jeux comme Forza Horizon 5 et 6. D’autant plus si l’on rajoute Fable à l’équation, qui pourrait bien être amenée à devenir une franchise phare de Playground Games dans les années à venir.

Une fusion qui fait sens, mais qui inquiète forcément les fans

Et même s’il est évidemment bien trop tôt pour se montrer catégorique à ce sujet, l’inquiétude s’est déjà emparée des fans de la franchise de Turn 10, qui partent naturellement défaitistes. « Forza Motorsport était ce qui s'approchait le plus d’un bon jeu exclusif chez Xbox », regrette par exemple un internaute sur X. « Elle est malheureusement passée sous les radars », lui répond alors un autre. « J’imagine que c’est la fin de Motorsport », déplore un troisième, après avoir expliqué qu’il préférait cette série à Forza Horizon.

Mais qui sait, peut-être Xbox parviendra-t-il à nous surprendre ? Après tout, fusionner les équipes de Turn 10 et Playground Games est loin d’être une idée absurde, même si cela réduira forcément les possibilités d’avoir Forza Motorsport d’un côté, et Forza Horizon de l’autre. Cela étant dit, l’un n’empêche pas l’autre, et cela pourrait même s’avérer bénéfique en espaçant davantage la sortie entre deux opus, de sorte à créer un certain manque auprès du public. En tout cas sur le papier. Car pour ce qu’il en sera réellement, seul l’avenir nous le dira.

Source : Xbox Wire