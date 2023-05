Après le très décevant Redfall, Xbox va devoir faire mieux et pour cela, la firme a de grosses cartouches attendues par la communauté. Des jeux à fort potentiel qui marqueront l'année vidéoludique 2023 de Microsoft. Dans le coin gauche, le space opéra Starfield de Bethesda, et dans celui de droite, Forza Motorsport. Le nouvel épisode de la simulation automobile qui ambitionne d'exploiter les consoles Xbox Series X|S pour asséner une claque visuelle. Mais aussi sonore.

L'autre point, qui a été mis en lumière dans un article, c'est cette volonté que le jeu soit jouable par tous. Et pour cela, les développeurs ont travaillé d'arrache-pied sur l'accessibilité.

De grosses nouveautés pour rendre accessible Forza Motorsport

Dans un nouvel article consacré à Forza Motorsport, on apprend que les équipes de Turn 10 Studios ne veulent laisser personne sur le bas-côté. Qu'est-ce que cela implique ? Que le jeu soit aussi bien accessible aux valides qu'aux personnes handicapées. Les développeurs ont un but précis « faire de Forza Motorsport 8 leur jeu le plus accessible à ce jour ». C'est dans cet esprit que ces derniers ont révélé leurs plans sur les fonctionnalités d'accessibilité.

Sans détailler l'intégralité des options qui seront disponibles, Neha Chintala (gameplay & accessibility producer) annonce des assistances pour les non-voyants. Des options conçues avec l'appui de Brandon Cole, un consultant qui a œuvré sur The Last of Us 2. Le jeu de Naughty Dog dont l'accessibilité a justement été applaudie. Le principal axe pour aider tout joueur aveugle ou malvoyant, c'est de fournir davantage d'indices sonores.

Vous pourrez entendre des descriptions détaillées ainsi qu’un aperçu de tous les indices sonores présents lors des courses depuis le menu accessibilité. Une fois que vous vous serez familiarisé·e avec ces nouvelles informations sonores, que vous aurez compris leurs significations et comment elles interagissent, vous pourrez prendre la route pour essayer cette fonctionnalité. Vous obtiendrez également des informations sonores à propos de votre place, de votre orientation sur le circuit, sur la manière dont vous appréhendez les virages ainsi que sur votre voiture, pour savoir à quel point vous devrez ralentir ou quand vous devrez changer de vitesse, si vous jouez en transmission manuelle, et plus encore. Via Xbox Wire.

Crédits : Xbox Wire.

Les autres fonctionnalités d'accessibilité du jeu

Les concepteurs de Forza Motorsport ont aussi collaboré avec la Xbox User Research afin de pouvoir dompter les puissants bolides du jeu avec une seule touche. « Ces fonctionnalités ont été pensées pour celles et ceux ayant du mal à appuyer sur plusieurs boutons simultanément, à prendre une manette en mains ou à garder un bouton enfoncé, et elles permettent une personnalisation des contrôles sans précédent. Des bases comme le changement de vitesse automatique, au meilleur contrôle des assistances à la conduite et au frein, en passant par les toutes nouvelles assistances à l’accélération et à l’entrée aux stands, vous pourrez créer l’expérience idéale pour vous et jouer comme vous l’entendez ».

Un mode narrateur sera également inclus. Il permettra d'aider le joueur à s'y retrouver dans les menus et dans le jeu. Cet accompagnant vocal sera entièrement personnalisable. La voix, son volume, sa hauteur et sa vitesse seront modifiables. « Il pourra ainsi vous donner la position des concurrents lors de la course, utiliser des mots-clés liés à la navigation, vous dire sur quels boutons appuyer et plus encore. Vous pourrez donc éviter la surcharge d’informations et choisir lesquelles vous souhaitez conserver lorsque vous apprendrez à découvrir le jeu » précise Xbox Wire.

Ce sont les plus gros ajouts de ce Forza Motorsport, mais la liste devrait être longue. Il est expliqué qu'il y aura aussi de l'audiodescription dynamique, des modes et filtres pour les daltoniens, ou encore des options pour rendre l'interface ou les sous-titres plus lisibles. Pour de plus amples détails, c'est par ici.

Notons que dans Forza Horizon 5, Turn 10 Studios avait déjà pris très au sérieux cette question d'accessibilité pour un jeu plus inclusif. Après le lancement, le titre a été mis à jour pour avoir la langue des signes dans les cinématiques.

Quand sort Forza Motorsport ?

Pour l'heure, Forza Motorsport n'a pas de date de sortie. Et même si le jeu a visiblement subi un retard en interne, il arrivera en 2023 sur Xbox Series X|S et PC. Une exclusivité de nouvelle génération afin d'être une vitrine technologique pour les consoles de Microsoft. Vers une disponibilité en fin d'année, après Starfield ? Selon Jeff Grubb, journaliste pour Venture Beat, oui. Mais un tweet de la firme de Redmond sème le doute.

Dans le message en réponse à Alan Hartman, patron de Turn 10 Studios, la société demande « Qui d'autre est prêt pour l'été ». Pour certains joueurs, c'est un teasing pour une sortie estivale de Forza Motorsport. Pourquoi pas... mais ça pourrait être une simple référence au prochain Xbox Showcase 2023. On devrait en savoir plus lors de cet événement, le dimanche 11 juin. Dans tous les cas, retenez comme les autres exclus first-party, ce sera dans le Xbox Game Pass.

Forza Motorsport, qui sera donc une exclu new-gen, est décrit comme le « le jeu de course le plus abouti techniquement jamais créé » par les développeurs. Un épisode qui fera un gros travail au niveau de la gestion de la lumière, des tracés avec cinq nouveaux, et une physique « bien plus avancée que Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 6 et Forza Motorsport 7 réunis ». La gestion des pneus et des points d'adhérence, au même titre que les sons, devraient également avoir progressé de façon très nette.