Vous ne l’avez sans doute pas oublié, mais la période estivale aura été particulièrement morose pour Xbox. Entre l’annulation de différents projets, la fermeture de The Initiative et surtout l’annonce de nombreux licenciements, la firme de Redmond n’aura pas été au meilleur de sa forme. Pas plus que Turn 10 Studios, qui aura malheureusement beaucoup souffert de cette crise sans précédent. Et Forza Motorsport a beau avoir survécu à la tempête, l’heure reste néanmoins venue pour ce dernier de rentrer officiellement au garage.

Fin de course pour Forza Motorsport, c'est officiel

En effet, après avoir assuré en août dernier que le suivi du jeu continuerait en collaboration avec Playground Games, Turn 10 vient finalement d’annoncer que Forza Motorsport ne recevrait plus de mises à jour à compter d’aujourd’hui. « Alors que notre équipe se concentre désormais sur le fait de délivrer la meilleure expérience possible pour Forza Horizon 6 en 2026, nous ne prévoyons pas d’introduire de nouvelles voitures, courses, fonctionnalités ou corrections de bugs régulières dans Forza Motorsport » nous dit-on via le site officiel du jeu.

Mais que les fans se rassurent : cela ne veut pas dire pour autant que le titre est entièrement abandonné. « Cependant, nous continuerons à soutenir le jeu en maintenant les serveurs en ligne actifs, en organisant des événements spéciaux et des compétitions, et en réintroduisant chaque mois les circuits vedettes et les voitures récompenses déjà disponibles, jusqu’à ce que vous puissiez profiter de l’intégralité du contenu à tout moment » révèle en effet le studio. De quoi permettre à la communauté Forza Motorsport de continuer à en profiter autant que possible, donc.

« Merci pour votre soutien tout au long de l’année 2025 », précise d’ailleurs Turn 10. « La passion de la communauté pour Forza Motorsport est incroyable, et nous adorons courir avec vous dans le mode multijoueur vedette en admirant vos voitures et vos talents de drifters dans les rencontres ». Heureusement, comme confirmé lors du Tokyo Game Show 2025, les amateurs d’automobile n’auront pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir se lancer de nouvelles aventures, Forza Horizon 6 étant actuellement prévu pour une sortie courant 2026.

Source : Turn 10 Studios