Comme prévu par Turn10, le nouveau Forza Motorsport sur Xbox Series X|S et PC s'est dévoilé avec du gameplay qui envoie et de nouvelles infos.

Le Xbox Direct a été organisé par Microsoft pour faire un point sur les prochaines exclusivités Xbox Series X|S comme Redfall ou le nouveau jeu de Tango Gameworks (The Evil Within). La simulation automobile Forza Motorsport a notamment occupé une partie de la présentation.

Forza Motorsport, une vitrine pour les Xbox Series X|S

Après la première vidéo de gameplay diffusée durant l'E3 2022, Forza Motorsport vient de s'offrir une nouvelle sortie. La conférence Xbox Direct a en effet permis de voir des extraits in-game inédits, et d'apprendre davantage de détails sur cet épisode purement new-gen.

Turn10 qualifie ce Forza Motorsport comme le « jeu de course le plus avancé techniquement jamais conçu », un épisode pensé uniquement pour les consoles Xbox Series X|S et le PC. À cet effet, les équipes ont fait un gros travail au niveau des matières et des nuanceurs pour optimiser le rendu ray tracing, et ont réalisé les peintures des véhicules avec un spectrophotomètre. Un engin au nom barbare utilisé dans les ateliers de peinture automobile. L'idée est ainsi d'avoir une meilleure interaction de la lumière vis-à-vis des couleurs, de la brillance et de l'éclat. Mais une voiture, ça se salit, ça s'abîme et les développeurs promettent que les dégâts ainsi que la saleté affecteront de manière « unique » les bolides de Forza Motorsport.

Les environnements qui seront au nombre de 20 - dont 5 nouvelles destinations avec Kyalami en Afrique du Sud - devraient aussi faire un bond en avant. À l'image d'autres jeux du genre, type Gran Turismo 7, le niveau « incroyable » de détails des circuits sera obtenu grâce à la photogrammétrie.

Plein de voitures et la meilleure physique jamais vue

Comme expliqué précédemment, les développeurs de Turn10 se sont concentrés sur différents aspects qui méritaient d'évoluer à commencer par la physique. Et ce dans le but d'améliorer la dimension simulation qui sépare cette série des Forza Horizon. Une physique bien plus avancée que celle de Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 6 et Forza Motorsport 7 combinés d'après les mots du studio.

L'une des grosses avancées a trait à la gestion des pneus et des points d'adhérence sur la piste. Les paramètres tels que la pression des pneus, la météo ou la température de l'asphalte auront une incidence majeure sur la conduite. De même que les types de gommes choisis et le système d'usure.

Le son a également fait l'objet d'un soin tout particulier pour offrir plus d'immersion avec deux formats audio : Windows Sonic et Dolby Atmos. Chaque pièce changée (échappement, turbo...) devrait modifier le bruit des voitures, et chaque tour de piste sera l'occasion d'entendre de manière plus subtile les crissements de pneus et les sons du moteur.

Enfin, Turn10 a parlé du contenu. Au lancement de Forza Motorsport, en 2023 sur Xbox Series X|S et PC, il y aura plus de 500 voitures, dont plus de 100 nouvelles, à « collecter, piloter et personnaliser avec plus de 800 améliorations uniques ».