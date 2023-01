Malgré toutes les bonnes nouvelles sur Forza Motorsport, le jeu pourrait être repoussé de manière plus ou moins importante. Une information officielle et une rumeur le laissent entendre.

Forza Motorsport s'est offert une grosse présentation avec du gameplay inédit et des détails intéressants sur les changements de cet épisode. Toutefois, un élément est encore totalement inconnu : la date de sortie définitive du jeu. Et ce serait plutôt un mauvais signe...

Vers un report de Forza Motorsport sur Xbox Series et PC ?

Lors du Xbox Direct, les équipes de Turn10 Studios ont mis l'accent sur le bond générationnel que représente le prochain Forza Motorsport qui, vous l'aurez remarqué, n'est plus numéroté. Un nouveau départ pour la franchise qui ambitionne de faire mieux dans à peu près tous les domaines, et sortira uniquement sur Xbox Series et PC. Le jeu sera bien jouable sur Xbox One, mais seulement par le biais du Xbox cloud gaming.

Pour cet épisode porte-étendard de la nouvelle génération de Microsoft, les développeurs ont poussé tous les curseurs. Plus de voitures, des circuits en plus grand nombre et plus réalistes, des bolides à la modélisation plus convaincante ou encore un environnement sonore plus immersif. Le titre sera en effet compatible Windows Sonic et Dolby Atmos, deux formats audio 3D qui permettent d'être complètement enveloppé par l'ambiance sonore pour peu que vous ayez le matos adéquat (casque ou home-cinéma).

De belles promesses mais avant de les voir en application, les joueurs pourraient attendre un peu plus longtemps que prévu. À la toute fin de la dernière vidéo de Forza Motorsport, on peut lire « coming 2023 », soit « sortie en 2023 ». Une fenêtre beaucoup plus vague que le « printemps 2023 » promis durant le Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.

Si l'on en croit une rumeur, cela s'explique par un report qui pourrait être annoncé.

La rumeur qui ne rassure pas

Cette rumeur de retard pour Forza Motorsport provient de l'insider et journaliste pour VentureBeat, Jeff Grubb. Selon ses dires, le report en interne est acté. L'estimation la plus optimiste table sur une sortie au troisième trimestre, soit entre juillet et septembre, mais ça pourrait être encore plus long.

Selon ce que j'entends - et je suis globalement confiant après m'être renseigné à plusieurs reprises -, Forza va être repoussé à plus tard dans l'année et ce ne sera probablement pas au premier semestre. J'ai entendu une sortie pour le 3ème trimestre, et ça pourrait même être plus tard que cela. Jeff Grubb durant le podcast Giant Bomb (via VGC).

Forza Motorsport en 2024 sur Xbox Series et PC ? Si le jeu est bien retardé, on imagine que Microsoft et Turn10 Studios feront plutôt tout leur possible afin qu'il soit disponible pour la fin de l'année au maximum. D'un autre côté, Starfield pourrait lui aussi être encore décalé, même si le constructeur ferait pression pour que ce ne soit pas le cas. Vrai ou faux ? Nous verrons bien dans les prochaines semaines.