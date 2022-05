Forza Motorsport 8 se dévoile avec deux nouvelles images non officielles d'une version Xbox One. Le jeu de course de Turn 10 Studios sera t-il finalement un titre cross-generation ?

Annoncé en 2020 avec une présentation in-engine, Forza Motorsport est vouée à être une exclusivité nouvelle génération Xbox Series et PC. Et pourtant, des images d'une version Xbox One ont été publiées sur la Toile. D'où viennent-elles exactement ?

Une version Xbox One pour Forza Motorsport ?

Les deux images ci-dessous sont authentiques et ont été vérifiées par la modération de Reddit avant d'être diffusées. Et chose surprenante, elles montrent donc des extraits de Forza Motorsport sur Xbox One. Une mouture qui, sur le papier, ne doit pas exister. Apparemment, ces clichés seraient issus d'une build test datant de juillet 2021. Deux théories sont alors possibles.

La première, c'est que Turn 10 Studios a utilisé une One pour ses premiers tests de gameplay et autres, avant de basculer sur Series X|S. Mais dans ce cas, pourquoi y avoir recours environ un an après le début du développement ? On se le demande. La deuxième, c'est que finalement, il y aura bien une version Xbox One... mais uniquement en cloud gaming. Comme ce qu'a fait Asobo Studio avec Microsoft Flight Simulator.

L'autre information à retenir de ces images volées, c'est que Forza Motorsport devrait avoir de vrais stands. Un élément réclamé par les fans de la franchise.

Un sol brillant

De vrais stands ?

Un tournant pour la série ?

Que sait-on de ce Forza Motorsport jusqu'à maintenant ? En juillet 2020, le studio prévenait que le développement commençait "à peine", mais que cet opus représenterait un "énorme gap générationnel".

Les changements que nous avons apportés depuis FM7 jusqu'aujourd'hui sont plus importants qu'entre FM4 et 7. Ce sera donc un énorme gap générationnel.

Lors de la présentation, Turn 10 promettait une expérience 4K à 60fps avec ray-tracing, sans préciser si la technologie sera ou non employée durant les courses. Chris Esaki, directeur créatif sur le jeu, avait aussi annoncé que les développeurs faisaient tout leur possible pour améliorer l'aspect simulation, avec notamment une physique plus poussée.

De même, il faudra s'attendre à des changements au niveau des pneus. Les points d'adhérence au circuit seront plus nombreux et la fréquence de mise à jour plus élevée. L'adhérence variera en fonction de la pression des pneus, de la météo ou de la température de la piste. Enfin, pour la première fois, ce Forza Motorsport "8" proposera différents types de gomme pour les pneus qui auront toujours un système d'usure.

Forza Motorsport sera disponible sur Xbox Series X|S et PC à une date encore inconnue.