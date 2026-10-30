Une figure historique de la licence Forza annonce prendrait sa retraite, ce qui changerait tout pour le studio Turn 10 et, du même coup, pour les exclus phares de Xbox.

C'est la fin d'une époque pour Forza. D'après une note interne, Turn 10 viendrait de perdre son fondateur, Dan Greenawalt, parti pour une retraite bien méritée après 27 ans de carrière. Sauf que, dans le même temps, cela confirme la fusion du studio avec Playground Games dont on entendait parler en septembre dernier. Une vraie page se tourne, soulevant des questions sur l'avenir de la licence Motorsport.

Dan Greenawalt quitte Microsoft après 27 ans de carrière

C'était une figure historique de Microsoft et surtout des jeux de simulation de course. The Verge nous apprend que Dan Greenawalt prend sa retraite après avoir passé 27 ans là-bas. Lui qui a contribué à fonder Turn 10 et à créer la licence Forza Motorsport tire sa révérence, laissant un vide dans le cœur des fans.

En effet, le départ de Dan Greenawalt risque de se faire ressentir. Le patron de Turn 10 a supervisé les Forza Motorsport depuis le tout début, contribuant à préserver l'identité même de la licence. Sur la toile, les réactions ne trompent pas. On peut lire des internautes réagir en un mot, « Triste », ou s'étendre un peu plus en confiant « il va me manquer ». D'autant que cela interroge sur le future de la marque.

Dan Greenawalt présentant Forza Motorsport 7.

Playground Games absorbe finalement Turn 10, le studio de Forza Motorsport

Un changement majeur vient de s'opérer au sein des studios XBOX. Comme on nous l'avait laissé entendre le mois dernier, Turn 10 a fusionné avec Playground Games, qui devient ainsi Playgrounds Games Redmond. La réorganisation se poursuit donc au sein de la branche gaming de Microsoft, rapprochant ici deux équipes habituées à travailler ensemble sur l'univers Forza depuis des années.

Avec un tel changement, comment Playground va pouvoir gérer tous les projets qui l'incombe ? Déjà en charge de Forza Horizon et planchant activement sur le nouveau Fable, y a-t-il vraiment une place pour Forza Motorsport ? C'est en tout cas ce que se demandent les fans. Certains craignent évidemment une disparition pure et simple de cette formule à part et estiment que « la franchise mérite mieux ».