Turn10 Studios et Microsoft se préparent à célébrer les 20 ans de Forza Motorsport et voici les nouveautés gratuites qui arrivent prochainement sur Xbox Series X|S et PC.

Alors que Playground Games apporte les derniers réglages au portage PS5 de Forza Horizon 5, Turn10 Studios qui est responsable de Forza Motorsport, la déclinaison simulation, travaille sur le vingtième anniversaire de la franchise. Eh oui, en mai prochain, cela fera déjà 20 ans que le premier jeu est sorti sur Xbox partout dans le monde. Et pour marquer le coup, une nouvelle mise à jour qui devrait faire très plaisir aux afficionados de la série se dévoile.

Des surprises pour les 20 ans de Forza Motorsport

Forza Motorsport, qui est disponible sur Xbox Series X|S et PC depuis 2023, fait de jolies surprises aux fans pour ses 20 ans. Pour cette commémoration qui aura lieu en mai, Turn10 Studios prévoit une mise à jour qui veut frapper fort avec le retour d'un tracé légendaire qui est absent depuis quatorze ans des différents jeux, le circuit Fujimi Kaido. « Depuis la sortie de Forza Motorsport en octobre 2023, notre équipe a entièrement recréé Fujimi Kaido selon les standards actuels dans notre plus grand projet de circuit jamais réalisé ! Faites la course et driftez sur le circuit complet ou le circuit complet inversé, qui s'étend sur 16,5 km avec 144 virages extrêmes et un sommet à 826 mètres » annonce Turn10 Studios.

Mais comme précisé par les développeurs, il y aura davantage de contenus gratuits dans la mise à jour 20e anniversaire Forza Motorsport de mai 2025. « Fujimi Kaido n'est que le début du contenu anniversaire à venir dans Forza Motorsport. Des voitures très demandées arrivent également dans le jeu, en plus de combinaisons de pilote à débloquer, d'événements spéciaux en carrière et en multijoueur, de nouveaux défis Rivals à thème, et bien plus encore » ajoute le communiqué publié sur le site officiel. D'autres détails seront partagés à l'approche du déploiement de ce patch sur Xbox Series X|S et PC.

