Forza Horizon 6 offre de nouvelles voitures gratuites avec son Festival Horizon Decades, mais aussi une autre bonus pour tout le monde. Le studio cherche à se faire pardonner pour les derniers bugs rencontrés en jeu.

Forza Horizon 6 change de Festival et profite de cette mise à jour pour offrir une voiture gratuite à tous les joueurs. Ce n'est pas un cadeau anodin, mais un présent pour s'excuser de la gêne occasionnée par plusieurs problèmes liés au mode Eliminator. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir remplir votre garage avec tout un tas de nouveaux bolides dans les prochaines semaines, voici ce qui vous attend.

De nouvelles voitures à gagner dans le second Festival de Forza Horizon 6

Comme prévu, Forza Horizon 6 continue sa rotation et change de Festival. Après avoir mis le Japon à l'honneur avec son premier tour de piste, FH6 met certaines voitures iconiques à l'honneur avec le Festival Horizon Decades. Pour ne pas changer, le Festival sera divisé en saisons qui dureront chacune une semaine. Une semaine durant laquelle vous devrez remporter plusieurs défis afin de cumuler des points et débloquer des bonus. Ça peut être des voitures ou encore des cosmétiques et des tickets de loterie. Avec les points glanés, vous pourrez débloquer plusieurs voitures stars du Festival. Le Festival Horizon Decades se déroulera du 18 juin au 16 juillet 2026.

Toutes les voitures à gagner dans le Festival Horizon Decades

Voitures Historiques 1972 Mazda Cosmo 110S Series II - 500 Points

Voitures du Festival Horizon Decades du 18 Juin au 16 Juillet 1993 Porsche 911 Turbo S Leichtbau - 80 Points 2018 Lotus Exige Cup 430 - 160 Points

Été - 18 Juin au 25 Juin 1989 Volkswagen Rallye Golf - 20 Points 1988 Lamborghini Countach LP5000 QV - 40 Points

Automne - 25 Juin au 2 Juillet 1998 TVR Cerbera Speed 12 - 20 Points 1993 Schuppan 962CR - 40 Points

Hiver - 2 Juillet au 9 Juillet 2006 Dodge Ram SRT-10 - 20 Points 2003 Ford F-150 SVT Lightning - 40 Points

Printemps - 9 Juillet au 16 Juillet 2017 Mercedes-AMG GT R - 20 Points 2017 Saleen S7 LM - 40 Points



Les voitures gratuites à gagner dans le Festival Horizon Decades

Une voiture gratuite offerte pour se faire pardonner

En plus des voitures à gagner lors du Festival Horizon Decades, Forza horizon 6 vous offre une McLaren Sabre 2021 à tous les joueurs. Que vous participiez ou non aux épreuves en ligne. Un cadeau pour se faire pardonner de la disparition momentanée et des bugs liés au mode Eliminator. Il s'agit d'un mode de jeu normalement disponible en jeu dans lequel les joueurs s'affrontent dans ce qui est une sorte de Battle Royale au volant de superbes bolides. À la suite de plusieurs problèmes qui permettaient à certains petits malins de gagner des quantités astronomiques de crédit de manière parfaitement illégitime, le mode avait dû être désactivé. Les développeurs de Forza Horizon 6 ont toutefois réglé le problème assez rapidement, et tout est revenu à la normale.

Source : Forza Horizon 6