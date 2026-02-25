Avec sa dernière bande-annonce, Forza Horizon 6 vend du rêve aux fans de la licence en présentant les somptueux paysages du Japon. Et il n'y a même pas une seule voiture à l'écran.

Si vous voulez mon avis, le temps est particulièrement long jusqu'au 19 mai prochain. C'est à cette date que doit sortir Forza Horizon 6, le tant attendu bac à sable pour grosses cylindrées développé par Playground Games. On sait justement que le studio parle du Forza Horizon « le plus riche et le plus complet » à ce jour. Le jeu avait profité d'une conférence de Xbox pour présenter officiellement son contenu et son gameplay, avec de très belles nouveautés à prévoir. Et aujourd'hui, le jeu arrive à nous vendre du rêve avec une nouvelle bande-annonce... sans montrer la moindre voiture.

Forza Horizon 6 dévoile des paysages magnifiques de la campagne japonaise

Historiquement, la licence Forza Horizon s'est bâtie une réputation autour de ses voitures et de son sentiment de liberté. C'est indéniable. Mais s'il est si plaisant de rouler en Angleterre, au Mexique et bientôt au Japon, c'est également en grande partie grâce au design des environnements. Le studio Playground Games (qui travaille également sur le prochain Fable) met un point d'honneur à cacher des détails dans les décors et à retranscrire l'ambiance des régions qu'il nous fait visiter. Le dernière bande-annonce de Forza Horizon 6 en met justement plein les yeux.

La dernière bande-annonce de FH6, présentant les biomes du jeu

Pendant plus de deux minutes, le studio présente les biomes et paysages japonais que l'on pourra visiter dès le mois de mai 2026. Des panoramas plutôt ruraux, avec des zones montagneuses, des routes recouvertes de fleurs de cerisiers ou des pagodes perdues au milieu d'une étendue d'eau. Le niveau de détail semble déjà épatant. Et plus encore, Playground en profite pour présenter les changements de saison emblématiques de la série. La neige peut ainsi recouvrir les paysages et les maisons, et les pluies diluviennes réduisent considérablement la visibilité.

Dans cette bande-annonce, d'ailleurs, il n'y a aucun gratte-ciel. Pas de routes chargées en centre-ville, pas de plans sur l'effervescence de Tokyo. Les créateurs de Forza Horizon veulent nous rappeler que le Japon, c'est aussi une multitude de paysages variés, que l'on pourra explorer librement dans le plus riche des épisodes de la série. Et on a hâte d'être le 19 mai prochain, d'abord sur PC et Xbox et plus tard dans l'année sur PlayStation 5.