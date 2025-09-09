Deux mois après l'hécatombe qui a eu lieu dans les rangs de Xbox, avec environ 9 000 personnes licenciées, l'annulation de Perfect, la fermeture de son studio, et même la mise au garage de la franchise Forza Motorsport, la branche gaming de Microsoft semble maintenant porter uniquement ses espoirs automobiles sur Forza Horizon 6. D'après de récentes rumeurs vrombissantes, celui-ci ne devrait pas tarder à enfin entrer sur le circuit, avec une date à marquer sur son calendrier pour assister au départ de la course.

Forza Horizon 6 se prépare à faire un Tokyo Drift

Après une magnifique virée au Mexique dans le précédent jeu, d'insistants échos tendent à indiquer que Forza Horizon 6 pourrait s'exporter au Japon, un pays propice aux néons et aux belles cylindrées hautes en couleurs. Justement, d'autres rumeurs laissaient à penser que Xbox Games Studios et Playground Games, avec un Turn 10 Studios en soutien, mais aux effectifs malheureusement bien réduits depuis les derniers licenciements, prépareraient un annonce pour le titre très attendu à l'occasion du prochain Tokyo Game Show.

Celui-ci se tiendra pour rappel du 25 au 28 septembre 2025, soit un peu plus d'un mois après la Gamescom 2025 à Cologne. Xbox en a ainsi enfin profité il y a peu pour annoncer sa conférence spécialement dédiée au Tokyo Game Show, qui aura lieu le 25 septembre à midi chez nous. Voici donc la date et l'heure à partir de laquelle il faudra s'attendre à recevoir des nouvelles de Forza Horizon 6 avec une annonce en bonne et due forme. Pour voir cette conférence en direct et s'en assurer, il faudra se rendre sur les chaînes Twitch et YouTube officielles de la branche gaming de Microsoft.

Outre une en principe très probable annonce autour de Forza Horizon 6, cette conférence de Xbox à l'occasion du Tokyo Game Show nous permettra d'en apprendre plus sur les autres grosses productions de ses studios, ainsi que des « annonces excitantes » de la part de ses partenaires au Japon, en Asie et autour du monde. Sur ce terrain, on pense notamment à un certain et particulièrement attendu Ninja Gaiden 4. Pour en avoir le cœur net concernant l'annonce avérée ou non de Forza Horizon 6 et compagnie, rendez-vous donc dans deux petites semaines à Tokyo.

Source : Xbox Wire