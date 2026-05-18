Alors qu’il n’est pas encore officiellement sorti, Forza Horizon 6 est déjà incontestablement un gros succès pour Xbox et Playground Games, et ce sont les chiffres qui le disent.

L’attente est officiellement sur le point de toucher à sa fin pour des millions de joueurs. En effet, dès demain, le Japon de Forza Horizon 6 ouvrira officiellement ses routes aux joueurs Xbox Series et PC du monde entier, après plusieurs jours d’accès anticipé pour les possesseurs de l’édition Premium du jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que malgré les critiques qui entourent encore ce genre de pratique de la part des éditeurs, cela aura été un véritable succès pour Xbox. Les premiers chiffres sont d’ailleurs là pour en témoigner.

Forza Horizon 6 est déjà un vrai succès avant son lancement

Comme révélé par le média DayOne, il apparaît qu’à la veille de son lancement officiel, Forza Horizon 6 compte déjà près de 1.2 millions de joueurs, en tout cas si l’on se fie au nombre affiché dans le tableau des scores du jeu. Et outre le fait de témoigner de l’engouement qui entoure le nouveau titre de Playground Games, cela montre alors aussi et surtout le succès qu’il représente pour Xbox, qui sécurise déjà une sacrée somme grâce à cela. Car à 119.99€ l’édition Premium, cela représente pour l’heure un gain de près de 144 millions d’euros pour l’éditeur.

© ‘Bad News’ Brenny (via DayOne)

En sachant que ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, n’est toutefois pas le seul témoin du succès à venir de Forza Horizon 6. Le titre peut par exemple également se targuer d’avoir atteint un pic à 181 775 joueurs sur Steam, ce qui représente de loin un nouveau record pour la franchise. Avant cela, ce chiffre s’élevait en effet uniquement à 81 096 joueurs, et avait été enregistré par Forza Horizon 5 au moment de sa sortie. Imaginez, donc, ce que cela pourrait donner lorsque Forza Horizon 6 sera enfin disponible pour tout le monde.

L’avantage, ceci dit, c’est que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de le découvrir, puisque le jeu ouvrira officiellement ses portes à l’ensemble des joueurs dès demain, le 19 mai 2026, en exclusivité sur Xbox Series et PC. Quitte à parler chiffres, profitons-en d’ailleurs pour souligner qu’avec une note de 92 sur Metacritic, Forza Horizon 6 se trouve actuellement à la tête des jeux les mieux notés de l’année 2026, devant Pokemon Pokopia (89), Resident Evil Requiem (89), Mewgenics (88) et enfin SAROS (88).

Sources : DayOne, SteamDB, Metacritic