Forza Horizon 6 s'annonce grandiose, le jeu de voiture va nous en mettre plein la vue et compte bien satisfaire les fans de longue date. Des fonctionnalités ultra demandées seront bien de la partie.

Plus il se montre, plus Forza Horizon 6 nous confirme qu'il va repousser toutes les limites. Le jeu a déjà prévu de proposer pas moins de 550 voitures fidèlement modélisées jusque dans les moindres détails. Un garage colossal disponible dès la sortie, c'est même le plus généreux de toute la licence pour un lancement. Mais collectionner les bolides ne serait pas aussi grisant si on ne pouvait pas les customiser. Et côté personnalisation, là aussi Forza Horizon 6 va faire des heureux en répondant à de nombreuses demandes des fans.

Deux fonctionnalités ultra demandées sont confirmées dans Forza Horizon 6

Ça fait 19 ans, depuis le premier éditeur de bolides apparu dans Forza Motorsport 2 en 2007 que la communauté demande certaines fonctionnalités, comme la possibilité de coller des stickers sur les vitres pour encore plus de personnalisation. Beaucoup demandent aussi le droit d'avoir un vaste garage personnalisable pour mettre en avant leurs plus belles pièces et peut-être même inviter des amis pilotes à visiter. Devinez quoi, tout ceci sera désormais possible dans Forza Horizon 6, et plus encore.

C'est une fois de plus IGN qui a la primeur de cette nouvelle présentation détaillée sur les fonctionnalités de Forza Horizon 6. On y apprend tout un tas de choses comme le fait qu'il sera maintenant possible de mettre des autocollants sur les vitres de toutes les voitures. D'après les développeurs, cette fonctionnalité est l'une des plus ambitieuses du genre puisqu'elle a demandé un travail de finition conséquent sur chaque véhicule pour s'assurer que tout est au poil. Playground se dit en tout cas satisfait du résultat. De notre côté, on a déjà hâte de voir les livrées custom des joueurs qui faisaient déjà de superbes créations dans les opus précédents.

Dans Forza Horizon 6 pourrez exposer vos créations directement dans votre nouveau garage entièrement personnalisable lui aussi. Il sera possible de choisir le thème, l'ambiance ou encore les objets pour faire un repaire qui vous ressemble. Une fonctionnalité une fois de plus totalement inédite et très demandée par les fans depuis de nombreuses années. Globalement ce sont toutes les options de personnalisation qui vont gagner en profondeur, même en ce qui concerne les accessoires. La gamme Forza Aero sera par exemple moins standardisée et s'adaptera systématiquement aux différents véhicules pour plus de cohérence.

Du Gameplay de Forza Horizon 6 partagé par IGN

Des changement même pour les véhicules Forza Edition

Le studio affirme avoir également revu ses propres méthodes de personnalisation pour sa gamme de véhicules spéciaux Forza Edition. Chaque modèle sera désormais unique et surtout impossible à reproduire avec l'éditeur proposé en jeu afin de les rendre réellement précieuses. Non seulement ces voitures pourront être achetées par les collectionneurs, mais vous pourrez aussi les croiser en jeu sur les routes.

Forza Horizon 6 semble donc avoir mis le paquet pour faire plaisir aux fans de la première heure. Le jeu est attendu sur PC et Xbox Series le 19 mai 2026. Il devrait également sortir sur PS5 un peu plus tard, à moins que les plans ne changent d'ici là.