Forza Horizon 6 vient de faire une annonce qui va rassurer des millions de joueurs en plus d'offrir du nouveau contenu gratuit avec sa nouvelle grosse mise à jour.

Depuis plusieurs semaines, on entend dire ici et là que Forza Horizon 6 ne verrait finalement pas le jour sur PS5. Des bruits de couloir très largement alimentés par le fait qu'Asha Sharma a affirmé à multiples reprises vouloir se recentrer sur sa marque et ses exclusivités. Mais les joueurs PlayStation peuvent dès à présent souffler, le studio a bien confirmé que le jeu sortirait sur PS5, et il ne faudra pas attendre bien longtemps.

Forza Horizon 6 confirme qu'il sortira sur PS5 en 2026

Annoncé dès le départ comme multiplateforme, Forza Horizon 6 n'est sorti que sur Xbox Series et PC en mai 2026 pour le moment. La version PS5 est restée jusqu'ici très silencieuse, à tel point que les fans ont commencé à s'inquiéter. Des inquiétudes qui se sont forcément accentuées lors des multiples prises de parole d'Asha Sharma dont la stratégie consiste à faire revenir les exclusivités sous l'égide Xbox, là où Phil Spencer était parti pour s'étendre. Mais cela ne concerne pas toutes les licences ni tous les jeux.

Dans le cas de Forza Horizon 6, il sortira bel et bien sur PS5 comme l'a confirmé son studio lors de son billet pour la dernière mise à jour du jeu. Il y est écrit noir sur blanc que « Forza Horizon 6 sortira sur PS5 plus tard cette année » et qu'il est toujours possible de l'ajouter en liste de souhaits sur le PlayStation Store. Toujours pas de date de sortie précise donc, mais le jeu est bien confirmé sur la console de Sony, ce qui devrait rassurer tout le monde.

Une nouvelle mise à jour et du contenu gratuit

Pour le moment, c'est en tout cas bien sur Xbox Series et PC que Forza Horizon 6 continue de se mettre à jour. Il a d'ailleurs récemment reçu une nouvelle fonctionnalité permanente du jeu : le Drift Attack. Il s'agit ni plus ni moins que d'un contre-la-montre classique spécialement conçu pour le drift. Ces activités seront accessibles dans le monde ouvert sans temps de chargement.

La nouvelle mise à jour ajoute également son lot de défis saisonniers, ainsi que tout un tas de voitures à gagner durant le nouveau Festival dont la Bentley Continental GT Speed 2025, la Ginetta G40 Junior 2019 ou encore la Vauxhall Astra VXR 2006. Les nouvelles activités Drift Attack vous permettront également de déverrouiller la Jaguar XJ-S Forza Edition de 1990

Bentley Continental GT Speed 2025,

Ginetta G40 Junior 2019

Vauxhall Astra VXR 2006

Jaguar XJ-S 1990 Forza Edition

Vous trouverez l'intégralité des nouveautés de la mise à jour sur le site officiel de Forza Horizon 6.