Playground promet une fois de plus d'en mettre plein les yeux des amateurs de course automobile avec Forza Horizon 6, nouvel épisode de sa licence phare.

Forza Horizon 6 est certainement le jeu de course le plus attendu de l'année. D'autant plus que le titre est attendu par d'autant plus de joueuses et de joueurs maintenant que Microsoft a fait évoluer sa politique d'exclusivité. Si le jeu est attendu au printemps prochain sur PC et Xbox Series, il arrivera également dans le courant de l'année 2026 sur PS5. Dès lors, tout le monde pourra profiter de l'expérience qui s'annonce d'ores et déjà comme une vraie claque visuelle, la preuve à nouveau en images.

Playground sort les meilleurs aperçus du garage pour Forza Horizon 6

S'il y a bien une chose sur lesquels les fans de jeux de course s'accorde, c'est sur la qualité graphique des plus grands représentants du genre. Forza Horizon 6 en fera évidemment partie et Playground se charge de vous le rappeler. La semaine dernière, le studio a partagé plusieurs vidéos pour vous plonger dans l'ambiance japonaise du titre.

C'est l'occasion pour les fans de découvrir les décors qui les attendront dans ce Forza Horizon 6. Playground met notamment en avant les différentes topographie qui vous attendront. Entre pistes au milieu des forêts ou des montages, vous allez voir du pays.

Certains décors de Forza Horizon 6 pourraient même vous surprendre. Profitant de la richesse de l'archipel japonais, le studio s'est attaché à reproduire une variété d'environnements. Des sommets jusqu'aux berges, de al ville aux villages traditionnels, Playground s'est attaché à retranscrire l'ambivalence du Japon.

Même si les sensations au volant n'ont pas été mises en avant dans cette série d'aperçus de la série « #JapanAwaits », Playground en met plein la vue avec une reproduction somptueuse des décors japonais. Il en profite même pour dévoiler une météo fluctuante, vous faisant traverser les saisons, ainsi que les intempéries. Le rendu est tout simplement saisissant de réalisme, promettant une belle immersion pendant les courses de Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6 sortira officiellement le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S et PC. Il sera en plus disponible dans le Game Pass dès son lancement. Enfin, les joueuses et joueurs PS5 pourront se lancer sur la piste dans le courant de l'année, à une date encore inconnue. Le jeu aura aussi l'avantage de bénéficier d'une fonctionnalité de sauvegarde cross-plateforme.