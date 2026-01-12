Forza Horizon 6 va bientôt avoir droit à une présentation pour voir ce qu'il a sous le capot, mais une mauvaise nouvelle pour de nombreux joueurs a fait surface avant cela.

Après un petit teaser à l'occasion d'une conférence à l'occasion du Tokyo Game Show, Forza Horizon 6 a tout récemment fait parler de lui, puisqu'il sera l'une des trois têtes d'affiche pour l'heure connues du Xbox Developer Direct à venir le 22 janvier 2026. Playground Games va donc pouvoir présenter aux joueurs leur prochain titre qui va nous emmener sur les routes japonaises, avec probablement une date de sortie en prime. En amont de ce rendez-vous à surveiller, on a toutefois appris que certains joueurs risquent de devoir ronger leur frein à ce sujet.

Un départ en deux temps à prévoir dans le Japon de Forza Horizon 6 ?

À l'occasion du Xbox Developer Direct à venir ce 22 janvier 2026, Playground Games n'aura pour rappel pas un, mais deux jeux à présenter. Outre Forza Horizon 6, pour laquelle le studio britannique est particulièrement réputé, il nous présentera également enfin le Fable nouvelle génération plus détail, cinq ans après sa première annonce et un inquiétant silence radio à son égard. Leur apparition à cette première conférence pour la branche gaming de Microsoft signifie en principe qu'ils sortiront tous deux courant 2026, et on devrait d'ailleurs enfin apprendre plus précisément quand. Xbox Game Studios oblige, ils sortiront forcément sur PC et Xbox Series.

On sait toutefois que Forza Horizon 6 aura également droit à une version PS5. Compte tenu de l'historique récent de la marque au X, on se doute que Fable devrait suivre le même chemin. Avant d'en avoir le cœur net dans dix petits jours, Andy Robinson de chez nos confrères Video Game Chronicles tiendrait toutefois de sources a priori proches du dossier d'importantes informations à ce sujet. « J'ai entendu dire que Fable devrait bien sortir sur PS5 le même jour que sur les autres plateformes. Je sais que ça fait longtemps qu'ils veulent sortir les deux jeux sur PS5, mais quelqu'un m'a dit que Forza n'était pas encore prêt ».

Il semblerait donc que Forza Horizon 6 fera l'objet d'une sortie décalée, avec en priorité PC et Xbox Series, et que sa version PS5 arrivera plus tard. Malgré une certaine fiabilité de la part d'Andy Robinson, il convient d'attendre le Xbox Developer Direct à venir prochainement pour en avoir le cœur net.

Source : Video Game Chronicles sur YouTube