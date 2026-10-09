En plus d’officialiser l’arrivée de Forza Horizon 6 sur PS5 en janvier 2027, Playground Games a enfin dévoilé la date de sortie de la première extension du jeu.

Une fois de plus, billbil-kun a tapé dans le mille. Alors que l’arrivée de Forza Horizon 6 sur PS5 avait initialement été annoncée pour 2026 par Playground Games, le silence du studio à ce sujet jusqu’à présent en avait poussé certains à émettre l’hypothèse que le jeu pourrait finalement être reporté à 2027. Une hypothèse appuyée par le leakeur de Dealabs qui, mercredi, affirmait alors que Forza Horizon 6 arriverait plus précisément le 26 janvier 2027. Et c’est maintenant confirmé, au même titre que la date de sortie de la première extension du jeu.

Quand sortira le premier DLC de Forza Horizon 6 ?

Car oui, pour son arrivée sur PS5, Forza Horizon 6 n’arrivera pas tout à fait seul. « En plus des annonces faites pour les joueurs PS5, nous avons également le plaisir de confirmer que la première extension Premium pour [le jeu] sera disponible sur toutes les plateformes le 21 janvier 2027 », révèle Playground Games sur son site officiel. « Cette extension sera incluse avec l’Édition Premium de Forza Horizon 6, la mise à niveau Premium Upgrade et le pack d’extensions sans coût supplémentaire, et sera également disponible à l’achat séparément ».

Malheureusement, aucun détail supplémentaire n’a été dévoilé au sujet de cette première extension pour le moment, qui devrait donc faire l’objet d’un temps de communication dédié à une date ultérieure. Néanmoins, cela reste une excellente nouvelle pour les joueurs Xbox Series et PC, qui auront donc une excellente raison de retourner sur les routes japonaises de Forza Horizon 6 en compagnie des joueurs PS5 dès le 21 janvier. Ou en tout cas, en compagnie de tous ceux qui opteront pour l’Édition Premium avec l’accès anticipé.

Une mise à jour gratuite également annoncée

En sachant que les choses ne s’arrêteront pas là. « À l’occasion du lancement [du jeu] sur PS5 et de cette extension, une mise à jour de contenu gratuite pour tous les joueurs sera également proposée », annoncent les créateurs du jeu. Même si, là encore, cela fait surtout office de teasing, puisqu’il faudra patienter jusqu’à l’approche du lancement du jeu sur la console de Sony pour avoir plus d’informations à ce sujet.

Quelles sont les éditions de Forza Horizon 6 sur PS5 ?

Et justement, quelles sont les différentes éditions à venir pour Forza Horizon 6 sur PS5 ? Voici le détail de chacune d’elles, avec tout ce qu’elles offriront en termes de contenus et autres bonus à tous leurs futurs acquéreurs :

L’Édition Standard , vendue à 69.99€ Le jeu complet

, vendue à 69.99€ L’Édition Deluxe , vendue à 99.99€ Le jeu complet Pack de Bienvenue Pass Voitures

, vendue à 99.99€ L’Édition Premium , vendue à 119.99€ Le jeu complet, avec un accès dès le 21 janvier (5 jours d’accès anticipé) Abonnement VIP Pack de Bienvenue Pass Voitures Pack de voitures Time Attack Pack de voitures Italian Passion Extension 1 Extension 2

, vendue à 119.99€

Notez également qu’une Ferrari J50 préconfigurée sera offerte à tous les joueurs PS5 précommandant l’une des éditions du jeu, quelle qu’elle soit. Celle-ci sera automatiquement ajoutée à votre garage une fois le prologue terminé. Rendez-vous le 26 janvier 2027 pour découvrir Forza Horizon 6 sur la console de PlayStation, donc.

Source : Playground Games