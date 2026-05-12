Forza Horizon 6 a été piraté ce weekend et son studio a enfin pris la parole pour prévenir qu'il va sévir et que ça va faire très mal pour ceux qui ont voulu jouer avec le feu.

Forza Horizon 6 est déjà dans la nature et des petits malins y jouent déjà, malgré tous les problèmes de stabilité et l'illégalité de telles versions piratées. Durant le weekend, des joueurs auraient mis la main sur des fichiers du jeu qui auraient été mis sur Steam sans être chiffrés. Rapidement, une version piratée s'est retrouvée en ligne, massivement partagée entre les joueurs. Une affaire véridique puisque désormais officialisée, mais totalement illégale et qui risque de vous coûter très cher.

Forza Horizon 6 a été piraté, son studio prend la parole va sévèrement punir

Après avoir fait couler beaucoup d'encre et permis à des milliers de personnes de jouer avant l'heure, l'affaire du piratage de Forza Horizon 6 est remontée aux oreilles du studio. Playground Games s'est fendu d'un communiqué sur ses réseaux sociaux, affirmant qu'il y a effectivement eu une fuite du jeu, mais que celle-ci ne proviendrait pas d'un problème de préchargement comme certains l'affirment pourtant. Les raisons exactes de la fuite restent donc inconnues pour le moment, mais Forza Horizon 6 est bien dans la nature.

Cela étant, le studio a déjà commencé à travailler sur le problème et lance une vaste enquête. Il exhorte donc tous les joueurs à ne pas télécharger le jeu illégalement sous peine de sévères punitions comme il l'explique dans son communiqué : « Nous prenons des mesures très strictes contre toutes les personnes accédant à cette version, y compris des interdictions qui s'étendent à toute la franchise et des bannissements matériels. » En d'autres termes, si vous êtes pris la main dans le sac, Playground se réserve le droit de tout bonnement vous empêcher de jouer au jeu, et à n'importe quel autre Forza en allant jusqu'à bannir votre PC complètement.

Autant dire que c'est direct et peut-être un peu cher payé pour simplement accéder à une version du jeu instable afin de jouer avant tout le monde. On vous encourage évidemment à ne pas céder aux sirènes du piratage et à vous contenter d'être patient. Forza Horizon 6 arrive sur Xbox Series et PC le 19 mai prochain et même quelques jours avant pour ceux ayant choisi les versions Premium du titre.