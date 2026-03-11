Le très attendu Forza Horizo 6 qui arpentera les routes du Japon promet de vendre encore plus du rêve que ses illustres aînés avec ces nouvelles révélations.

En attendant sa sortie le 19 mai d'abord sur PC et Xbox Series, puis plus tard sur PS5, Forza Horizon 6 a récemment eu droit à de nouvelles révélations suite au Xbox Developer Direct de fin janvier. Celles-ci nous proviennent plus précisément de nos confrères chez IGN, avec une série de vidéo visant à nous montrer l'envers du décor du Japon qu'entend nous faire visiter Playground Games. Après neuf minutes de gameplay présentant les nouvelles options sur ce terrain, tout en nous assenant une superbe claque technique, une autre vidéo s'intéresse quant à elle à l'expérience en monde ouvert, qui promet sur le papier d'être la meilleure de toute la licence.

Le Japon de Forza Horizon 6 s'ouvre encore de belle manière en vidéo

Cette semaine, IGN First nous offre un nouvel aperçu de Forza Horizon 6. Playground Games y présente de nouveaux types d'événements pour la licence, des circuits inédits, des activités en monde ouvert et bien plus encore avant la sortie du jeu en mai.

La vidéo se concentre principalement sur les possibilités que propose le monde ouvert japonais de cet opus de Forza Horizon, avec notamment la présentation des modes Contre-la-montre et Course d'accélération. Ces modes s'avèrent accessibles très naturellement au sein du monde ouvert : les joueurs peuvent s'en approcher directement et interagir avec eux sans passer par des menus ou autres barrières numériques. Un très bon point pour l'immersion et une expérience sans interruption, en somme.

La vidéo s'intéresse également au système de progression de Forza Horizon 6. L'équipe de Playground semble avoir porté une attention toute particulière sur la mise en place d'une progression gratifiante pour le Festival Horizon et ses courses associées, grâce à son système de bracelets. Par ailleurs, un autre système récompense simplement les joueurs pour leurs balades dans le monde ouvert, ou pour leurs interactions avec les activités fluides mentionnées plus haut.

Forza Horizon 6 semble également encourager différents types de gameplay très différents afin de satisfaire tous les types de fans, qu'ils aiment la progression à travers une campagne, simplement explorer, ou encore personnaliser leurs voitures et même acheter des bâtiments pour les personnaliser entièrement. Voilà donc un nouveau titre de Playground Games à surveiller de très près pour les amateurs d'automobiles et d'exploration.

Source : IGN sur YouTube