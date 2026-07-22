Deux mois après sa sortie, Forza Horizon 6 se veut peut-être moins présent dans l’actualité de Xbox, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il a déjà été relégué au second plan par Playground Games. En effet, en parallèle du développement de Fable, le studio continue autant que possible d’alimenter son jeu de course acclamé par la critique, ce qui passe notamment par l’arrivée de diverses mises à jour destinées à peaufiner l’expérience de jeu.

Forza Horizon 6 déploie un nouveau patch sur Xbox et PC

Et c’est d’ailleurs précisément l’objectif du dernier hotfix en date, déployé le 20 juillet dernier, qui ne propose rien de bien extraordinaire pour les joueurs puisqu’il permet simplement aux créateurs de Forza Horizon 6 de corriger deux bugs remontés par la communauté du jeu ces dernières semaines. Ceci explique pourquoi le patch notes de la mise à jour, identifiable sous le code 403.798 sur Xbox Series et PC, se limite à deux malheureux points :

Correction d’un problème lié au mode manuel avec embrayage qui empêchait les joueurs d’effectuer un « clutch kick » pendant un dérapage, et permettait de changer de vitesse instantanément à l’aide du frein à main et des touches de changement de vitesse.

Correction d’un problème qui entraînait la fermeture intempestive de certaines sessions Horizon Drifting après leur lancement.

D’autres bugs signalés, la communauté s’impatiente

Une très petite mise à jour, donc, qui est toutefois accueillie plutôt tièdement par la communauté de Forza Horizon 6 sur les réseaux sociaux. Car tandis que Playground Games s’est attelé à corriger les deux problèmes identifiés, d’autres restent encore en attente, ce qui commence quelque peu à en fatiguer certains. « Mais vous ne pouvez toujours pas corriger les crashs ? Pourquoi dois-je changer de langage pour que le jeu fonctionne ? », demande par exemple l’un d’eux sur X.

« Corrigez le problème de synchronisation du cloud ! Je ne peux plus jouer depuis le 7 juillet ! », s’impatiente également un autre de son côté. Et il n’est d’ailleurs pas le seul, puisque ce problème de sauvegarde semble toucher beaucoup de joueurs de Forza Horizon 6 au vu des réponses ; au même titre que celui qui empêche certains de dépasser le menu de lancement du jeu. Il ne reste plus qu’à espérer que le message soit passé et qu’une solution soit rapidement trouvée.

Source : Playground Games