À quelques mois de la sortie de Forza Horizon 6, Playground Games nous dresse un premier aperçu de certains des véhicules présents au lancement du jeu. Voici la liste complète.

La semaine dernière, Xbox mettait officiellement le turbo sur la communication autour de Forza Horizon 6 qui, plusieurs mois après son annonce, bénéficiait enfin d’une première présentation à l’occasion du Developer_Direct. Pour Playground Games, ce fut ainsi l’opportunité de nous en dire plus sur le gameplay et les nouveautés de ce nouvel opus, qui nous conduira cette fois-ci sur les routes du Japon. Et même si du chemin reste encore à faire d’ici la sortie, prévue pour le 19 mai 2026, on en sait déjà davantage sur certains des bolides qui seront au programme.

Voici toutes les voitures déjà connues de Forza Horizon 6

En effet, comme confirmé par Playground Games au cours de la conférence, Forza Horizon 6 proposera pas moins de 550 véhicules aux joueurs dès le lancement. Un chiffre qui, comme on s’en doute, sera alors amené à s’agrandir après la sortie du jeu, comme ce fut le cas pour Forza Horizon 5 et ses prédécesseurs. Mais en attendant d’en savoir plus à ce sujet, l’heure est venue pour les créateurs du jeu de faire un premier point sur 93 des voitures que l’on pourra retrouver dans Forza Horizon 6. En voici la liste complète :

Marque Nom du véhicule Classe Pack d'obtention Acura 2022 Acura NSX Type S S1 Acura 2023 Acura Integra A-Spec C Alfa Romeo 1990 Alfa Romeo SE 048SP R Italian Passion Car Pack Alfa Romeo 2021 Alfa Romeo Giulia GTAm S1 Italian Passion Car Pack Ariel 2013 Ariel Atom 500 V8 S2 Ariel 2016 Ariel Nomad A Aston Martin 2019 Aston Martin Valhalla Concept Car R Aston Martin 2023 Aston Martin Valkyrie R Autozam 1993 Autozam AZ-1 D BMW 1988 BMW M3 C BMW 2020 BMW M2 Competition Coupé A Can-Am 2018 Can-Am Maverick X RS Turbo R B Ferrari 1967 Ferrari 275 GTB4 Spider C Italian Passion Car Pack Ferrari 2017 Ferrari J50 S1 Pre-Order Bonus Ferrari 2018 Ferrari FXX-K Evo R Ferrari 2019 Ferrari 488 Pista S1 Ferrari 2025 Ferrari F80 R Italian Passion Car Pack Formula Drift 1995 Formula Drift #34 Toyota Supra MkIV S1 Formula Drift 2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra S1 Formula Drift 2023 Formula Drift #64 Forsberg Racing Nissan Z S1 GR 2025 GR GT Prototype S1 Holden 1977 Holden Torana A9X C Honda 1984 Honda City E II D Honda 1990 Honda #19 CRX WTAC (TBA) Time Attack Car Pack Honda 1991 Honda Beat D Honda 1992 Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC (TBA) Time Attack Car Pack Honda 1992 Honda NSX-R B Honda 1994 Honda Acty D Honda 1997 Honda Civic Type R C Honda 2001 Honda #33 Integra WTAC (TBA) Time Attack Car Pack Honda 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC (TBA) Time Attack Car Pack Honda 2022 Honda e D Honda 2023 Honda Civic Type R A HSV 2014 HSV GEN-F GTS A Hyundai 2021 Hyundai i20 N B Hyundai 2023 Hyundai IONIQ 5 N A Koenigsegg 2020 Koenigsegg Jesko S2 Lamborghini 2019 Lamborghini Urus A Lamborghini 2020 Lamborghini Essenza SCV12 R Lamborghini 2020 Lamborghini Huracán STO S1 Lamborghini 2022 Lamborghini Huracán Sterrato S1 Lamborghini 2022 Lamborghini Huracán Tecnica S1 Lancia 1986 Lancia Delta S4 B Lexus 2010 Lexus LFA S1 Lexus 2010 Lexus LFA Forza Edition S2 Lucid 2024 Lucid Air Sapphire S2 Maserati 2022 Maserati MC20 S1 Mazda 1973 Mazda RX-3 Forza Edition B Mazda 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition S2 Mercedes-Benz 1987 Mercedes-Benz AMG Hammer Coupe B Meyers 1971 Meyers Manx D MINI 2021 MINI John Cooper Works GP A Mitsubishi 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack (TBA) Time Attack Car Pack Mitsubishi 1995 Mitsubishi Montero Exceed 2800 TD D Mitsubishi 1997 Mitsubishi Montero Evolution D Mitsubishi 2001 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR TM Edition B Mitsubishi 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR B Mitsubishi 2005 Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack R Nissan 1969 Nissan Fairlady Z 432 D Nissan 1971 Nissan Skyline 2000GT-R D Nissan 1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R C Nissan 1989 Nissan PAO D Nissan 1989 Nissan S-Cargo Forza Edition S1 Nissan 1992 Nissan Skyline GT-R B Nissan 1993 Nissan #32 Skyline WTAC 'Xtreme GTR' (TBA) Time Attack Car Pack Nissan 1993 Nissan 240SX D Nissan 1994 Nissan Silvia K's B Nissan 1997 Nissan Stagea RS Four V C Nissan 1998 Nissan Silvia K's Aero B Nissan 2000 Nissan #36 Silvia WTAC (TBA) Time Attack Car Pack Nissan 2002 Nissan Silvia Spec-R B Nissan 2024 Nissan GT-R NISMO S1 Nissan 2024 Nissan Z NISMO A Pagani 2021 Pagani Huayra R R Peugeot 1984 Peugeot 205 Turbo 16 B Polaris 2021 Polaris RZR Pro XP Ultimate C Porsche 1973 Porsche 911 Carrera RS C Porsche 1997 Porsche 911 GT1 Strassenversion S1 Porsche 2019 Porsche 911 Carrera S S1 Porsche 2023 Porsche 911 GT3 RS S1 RJ Anderson 2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck A SIERRA Cars 2021 SIERRA Cars 700R D Toyota 1965 Toyota Sports 800 D Toyota 1969 Toyota 2000GT D Toyota 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex D Toyota 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 C Toyota 1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC (TBA) Time Attack Car Pack Toyota 1997 Toyota Chaser 2.5 Tourer V B Toyota 1997 Toyota Soarer 2.5 GT-T C Toyota 1998 Toyota Supra RZ B Toyota 2021 Toyota GR Yaris B Toyota 2022 Toyota GR86 B Wuling 2013 Wuling Sunshine S D

© Playground Games / Xbox Game Studios

Notez que tous les véhicules en question faisaient alors partie de la conférence du Developer_Direct, qui était sans doute bien plus riche qu’on ne l’imagine. Précisons également, à titre informatif, que la Toyota GR GT est la voiture qui a l’honneur d’être mise en avant sur la jaquette de Forza Horizon 6, alors même que sa commercialisation n’est pas prévue avant 2027. Une bien belle avant-première pour Playground Games, donc, qui sait définitivement comment chouchouter les fans de voitures avec son titre.

Source : Playground Games