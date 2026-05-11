Branle-bas de combat chez les créateurs de deux des jeux les plus attendus de mai 2026, qui se retrouvent accidentellement jouables à plusieurs jours de leur sortie officielle.

Pour les joueurs, le mois de mai s’annonce décidément chargé en nouvelles sorties. Du très récent Mixtape, qui semble faire couler beaucoup d’encre, à 007 First Light, en passant par Directive 8020, Yoshi and the Mysterious Book ou encore Subnautica 2, il y aura assurément de quoi faire. Et c’est sans compter Forza Horizon 6 et LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, qui font évidemment partie des nouveautés les plus attendues du mois. Des nouveautés qui, pour le plus grand malheur de leurs créateurs, se trouvent déjà dans la nature.

Forza Horizon 6 et LEGO Batman ont leaké avant leur sortie

Et non, cette fois-ci, ce n’est pas à cause de revendeurs peu scrupuleux ayant mis à disposition de leurs clients des versions physiques de ces derniers en amont de leur sortie. Il s’agit contre toute attente d’une fuite provoquée par les studios eux-mêmes, qui ont visiblement oublié de crypter les données de pré-téléchargement de Forza Horizon 6 comme LEGO Batman. Résultat : certains joueurs ont pu profiter de la faille pour se lancer dans l’aventure avec plusieurs jours d’avance, et n’hésitent pas à en faire profiter les autres sur les réseaux sociaux.

« Ok, maintenant je suis jaloux » s’est par exemple exclamé un internaute sur Reddit en voyant qu’un joueur avait déjà accès à LEGO Batman sur Xbox Series S. « Encore un pré-téléchargement non crypté ? » s’étonne un autre, en référence au fait que Forza Horizon 6 a été victime de la même erreur au même moment. Dans un cas comme dans l’autre, cela reste néanmoins une tragédie pour Playground Games et TT Games, qui voient ainsi les risques de piratage de leurs titres augmenter de façon exponentielle juste avant la sortie des jeux.

Comme toujours dans ce genre de situation, nous ne saurions donc que trop vous conseiller de prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous préserver des leaks, même si Forza Horizon 6 et LEGO Batman ne sont pas forcément les titres les plus susceptibles d’être gâchés de cette manière. De même, nous vous invitons plus que vivement à vous méfier des potentiels liens pirates qui pourraient circuler au cours des prochains jours, et qui pourraient vous rendre vulnérables à des virus ou autres attaques informatiques.

Aucune réaction officielle pour le moment

Pour l’heure, ni Playground Games, ni TT Games n’ont encore réagi à ce sujet. Gageons que l’un comme l’autre sont déjà à l’œuvre sur un moyen d’inverser la tendance, à l’aide d’une mise à jour permettant de bloquer l’accès aux jeux jusqu’à leur sortie officielle. Dans tous les cas, n’oubliez pas que cela arrivera très vite, puisque Forza Horizon 6 reste prévu pour le 19 mai, et LEGO Batman pour le 22 mai. D’ici là, retrouvez d’ailleurs notre interview exclusive avec Matt Ellison, producteur des nouvelles aventures du Chevalier Noir.

Source : Reddit