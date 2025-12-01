Quelques mois après son annonce officielle, Forza Horizon 6 refait parler de lui via un leak qui rassure les fans quant à sa date de sortie sur les routes du Japon.

Pour rappel, Forza Horizon 6 a fort justement profité du Tokyo Game Show en septembre dernier pour faire l'objet d'une première annonce officielle. Une apparition à la grand-messe vidéoludique japonaise des plus pertinentes, puisqu'après le Mexique dans Horizon 5, c'est en effet le Pays du Soleil Levant qui accueillera la franchise automobile phare de Microsoft. Le salon japonais fut également l'occasion de confirmer que ce sixième volet devait arriver courant 2026. De récents bruits de couloirs ont apporté une précision rassurante à ce sujet.

Arrivée sur les routes japonaises pas si lointaine pour Forza Horizon 6 ?

Peu avant l'annonce officielle de Forza Horizon 6 au Tokyo Game Show, des rumeurs tendaient à indiquer que Playground Games et Microsoft prévoyait de raser le bitume japonais dans le courant du premier semestre 2026, d'abord sur PC et Xbox Series, puis plus tard sur PS5. De manière officielle, il a toutefois fallu se contenter d'un vague 2026. Une forme de prudence probablement à imputer à la sortie d'un certain GTA 6, qui devait il y a quelques mois sortir fin mai 2026. Le rouleau compresseur de Rockstar Games a toutefois fait l'objet d'un report à novembre 2026.

Un tel report laisse donc un couloir très large dans lequel de gros jeux tels que Forza Horizon 6, ou encore Gears of War E-Day et Fable, également issus des écuries Microsoft Games, peuvent en profiter pour maintenir leur fenêtre de sortie prévue courant 2026. Concernant le sixième épisode de la franchise Playground Games, l'insider NateTheHate a en tout cas partagé une nouvelle rassurante à ce propos.

Un utilisateur lui a demandé sur X.com en quoi le report de GTA 6 pourrait impacter les plans de Playground Games et Microsoft. Ce à quoi il a répondu : « la première moitié 2026 a toujours été la cible et le reste ». Forza Horizon 6 devrait donc bien sortir entre début 2026 et juin 2026, sans craindre que le mastodonte de Rockstar lui fasse de l'ombre. Il se pourrait d'ailleurs que l'on ait droit à une annonce plus précise en ce sens à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2025 à venir le 11 décembre.

Source : NateTheHate sur X.com