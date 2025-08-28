S’il y a bien une licence qu’il ne faut pas sous-estimer chez Xbox, c’est Forza Horizon. Épisode après épisode, la série de Playground Games n’a cessé de gagner en popularité, au point même de réaliser un véritable carton à sa sortie sur PS5 avec Forza Horizon 5 en avril dernier. Pas étonnant, donc, que la firme américaine cherche désormais à prolonger l’aventure avec un sixième opus, dont les premiers détails commencent progressivement à leaker depuis quelques jours. Et visiblement, Forza Horizon 6 pourrait d’ailleurs arriver bien plus vite qu’on ne l’imagine.

Forza Horizon 6 pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense

C’est en tout cas ce qu’a indiqué Tom Warren, journaliste chez The Verge, dans un nouvel article publié hier dans les colonnes du média. Ayant lui aussi eu accès au fameux document responsable de toutes les fuites, il confirme ainsi à son tour que Forza Horizon 6 devrait avoir pour cadre le Japon, et qu’il sera vraisemblablement annoncé lors du Tokyo Game Show le mois prochain. Il ajoute cependant de nouveaux détails à l’histoire, en mentionnant par exemple un potentiel partenariat entre Xbox et Honda, ce qui pourrait expliquer le choix du salon japonais pour l'annonce.

Le plus intéressant, toutefois, reste le fait que Forza Horizon 6 pourrait selon lui arriver dès le premier semestre 2026, soit dans quelques mois tout au plus. « Je ne serais pas surpris si nous le voyions arriver dans la première moitié de l’année » écrit en effet Warren chez The Verge. Bien sûr, précisons qu’il ne s’agit-là que d’une estimation de sa part, et non d’une information avérée qui aurait pu se trouver dans le fameux document. Car le cas échéant, celle-ci aurait déjà été révélée par les autres journalistes depuis plusieurs jours.

Quoi qu’il en soit, cela ferait assurément bien des heureux, même si cela nous pousse aussi forcément à nous interroger sur la sortie de Fable. Car outre le développement de Forza Horizon 6, le studio est également à l’œuvre sur le retour de l’ancienne franchise de Lionhead Studios, dont nous avons appris le report à 2026 plus tôt cette année. Et même s’il n’est pas impossible qu’un même studio sorte deux jeux la même année, à l’instar d’Obsidian Entertainment avec Avowed et The Outer Worlds 2 par exemple, cela pourrait d’autant plus repousser l’arrivée de Fable.

Une sortie sur PS5 au programme ?

À confirmer, donc. Enfin, la grande inconnue, comme le souligne Warren, reste aussi de savoir si Forza Horizon 6 débarquera à son tour sur PS5, ou plutôt, à quel moment. Cela se fera-t-il dès la sortie du jeu, en simultané avec les versions Xbox Series et PC ? Quelques mois après ? Plus loin encore ? On l’ignore. Mais si toutes les informations révélées jusqu’à présent sont vraies, nous pourrions potentiellement être fixés sur la question entre le 25 et le 28 septembre prochain, période à laquelle se tiendra le Tokyo Game Show au Japon.

Source : The Verge