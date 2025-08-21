Forza Horizon 5 semble déjà si loin, et ce même s’il a récemment eu un regain d'intérêt avec son arrivée sur PS5. Dispo depuis 2021, il est encore à ce jour l’un des meilleurs jeux de voiture actuellement et dispose d’une base de fans colossale sur consoles et PC.

Forza Horizon 6 arrive bel et bien et on sait où il devrait poser ses valises

Maintenant, les amoureux de conduite n’attendent qu’une chose : un Forza Horizon 6. Et si ce dernier n’a pas encore donné de signe de vie officiellement, ce sont les leaks qui nous donnent quelques informations. Là dernièrement, c’est même une grosse boulette qui vient confirmer en partie certaines rumeurs. Comme Gran Turismo 7, Forza Horizon est réputé pour la modélisation de ses bolides. Les jeux sont en général sublimes, et les voitures plus vraies que nature. Pour en arriver à un tel niveau de détails, le studio utilise des technologies de pointe pour scanner chaque voiture et les transposer en jeu.

Et c’est justement grâce à ce procédé que de nouvelles informations viennent de leaker. L’entreprise Australienne Cult & Classic, spécialisée dans l’importation de voitures, a vendu la mèche sur ses réseaux sociaux un peu trop tôt. Visiblement fier et heureux d’avoir pu participer à son niveau au développement du prochain Forza Horizon, la firme n’a pas pu s'empêcher de faire un post qui en dit très long. Sur une image, supprimée depuis, Cult & Classic nous présente un développeur du prochain Forza Horizon, un certain Cody, en train de scanner une voiture Kei. Difficile de faire plus explicite. Non seulement ça confirme bel et bien que Forza Horizon 6 arrive à grands pas, ce que Phil Spencer nous avait déjà dévoilé, mais surtout ça en dit long sur le lieu où devrait se passer le jeu.

Les rumeurs confirmées sur la nouvelle destination de la licence ?

Depuis un moment, les rumeurs insistent sur le fait que ce serait le Japon qui serait choisi comme étant le prochain terrain du jeu de la franchise. Une destination qui envoie du rêve aussi bien pour ses paysages que pour son amour de la course urbaine. Visiblement, ce serait bien au Japon que se déroulerait le prochain Forza Horizon 6. Il faut en effet savoir que les voitures Kei sont courantes en Asie, notamment au Japon. Sur son post, Cult & Classic affirme d’ailleurs que si les développeurs de Forza Horizon sont dans leurs locaux aussi loin des États-Unis, c’est parce qu'il n’y a pas de Kei récente là bas.

C’est réellement une voiture que l’on retrouve surtout à l’est du globe. Une preuve pour beaucoup que ce serait bel et bien au Japon que se déroulera le prochain Forza Horizon 6. Bien entendu, rien d’officiel n’a encore filtré. On ne sait rien du jeu si ce n’est qu’il devrait arriver en 2026. Et cette info, c’est Phil Spencer qui l’a annoncé lors d’un Xbox Showcase, difficile donc de faire plus officiel.

Source : Reddit, image de Cult & Classic