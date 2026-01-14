Le 22 janvier 2026, le Xbox Developer Direct sera notamment le théâtre d'une présentation grand format par PlayGround Games du très attendu Forza Horizon 6. En amont de cet événement en direct, le titre a toutefois fait l'objet de plusieurs révélations en avance. Il y a quelques jours, on a notamment appris qu'il pourrait finalement sortir d'abord sur PC et Xbox Series, puis à une date ultérieure sur PS5. Aujourd'hui, un nouveau leak coiffe Xbox au poteau en dévoilant justement sa première date de sortie.

En attendant de voir Forza Horizon 6 en action dans les magnifiques paysages du Pays du Soleil Levant, Xbox fait encore les frais d'un leak qui vient lui couper l'herbe sous le pied s'agissant des annonces à attendre dans le cadre de son prochain Direct. On savait que le prochain jeu phare de PlayGround Games allait sortir courant 2026, mais restait encore à savoir exactement quand.

Une semaine avant le fameux Direct qui permettra aux développeurs de nous montrer ce que Forza Horizon 6 a sous le capot, une publicité semble-t-il sortie plus tôt que prévu a visiblement révélé le pot-aux-roses avant l'heure. C'est notamment à Xbox Infinite qu'on doit cette découverte, qui présente donc une image pour le moins aguicheuse du jeu, ainsi qu'un texte relatif à sa précommande.

On peut ainsi y lire les éléments suivants : « Précommandez maintenant pour recevoir une Ferrari J50 exclusive dans Forza Horizon 6 ». En-dessous, il est question de précommander l'édition Premium ou d'acquérir la mise à niveau Premium, qui incluerait :

Un accès anticipé de 4 jours à partir du 15 mai

Adhésion VIP

Pack de Bienvenue

Passe Voiture

Pack de voiture Time Attack

Pack de voiture Passion Italienne (post-lancement)

Deux extensions Premium (post-lancement)

Via la mention d'un accès anticipé inclus avec la version Premium de Forza Horizon 6, on peut donc en déduire que le titre sortira dans sa version de base le 19 mai 2026, a priori d'abord sur PC et Xbox Series. Il convient toutefois de prendre cette information avec de prudentes pincettes en attendant une confirmation officielle.

Crédits : Xbox Infinite

Source : Xbox Infinite sur X.com