Après plusieurs semaines de rumeurs, l’information que tant de joueurs attendaient a finalement été officialisée par Microsoft. Oui, Forza Horizon 6 est bel et bien en développement, et à l’instar de titres comme Assassin’s Creed Shadows, Silent Hill f ou encore Ghost of Yotei récemment, lui aussi déposera ses bagages en plein cœur du Japon dès 2026. Une destination décidément très à la mode en ce moment, donc, qui nous réservera d’ailleurs de bien belles heures de jeu. Car Playground Games l’assure : il s’agira de leur jeu « le plus complet » à ce jour.

Forza Horizon 6 sera le plus gros jeu du studio

Peu avant que l’annonce ne soit faite lors du Tokyo Game Show 2025, les équipes de GamesRadar+ ont en effet pu s’entretenir avec les développeurs de Forza Horizon 6, qui sont notamment revenus sur ce que l’on peut attendre de ce nouvel opus. Et comme a pu le révéler Don Arceta, directeur artistique du jeu, il s’agira pour commencer de la « plus grande map » jamais créée dans l’histoire de la franchise. « Je ne vais pas donner de chiffres, mais elle est plus grande » a-t-il notamment déclaré.

À défaut d’avoir plus d’informations concrètes à ce sujet pour le moment, on peut ainsi en déduire que le Japon de Forza Horizon 6 sera plus grand que le Mexique de Forza Horizon 5, qui était déjà le terrain le plus vaste de la série avec 108 km² de surface parcourable. Bien sûr, qui dit terrain de jeu plus grand dit également terrain de jeu plus riche. « Je pense que cette carte que nous avons créée pour le Japon, ou plutôt la version japonaise d’Horizon, est vaste, mais aussi dense. Il y a toujours quelque chose à voir et à découvrir dans les recoins » assure Arceta.

Cela veut-il dire que de nouvelles activités seront au programme ? Pour l’instant, on l’ignore. Néanmoins, si Forza Horizon 6 intègre ne serait-ce que l’ensemble des activités de son prédécesseur, qui permettait par exemple de débusquer des véhicules cachés, de défier les limites de la vitesse face à des radars, de réaliser des cascades ou naturellement de faire des courses tout-terrains, il y aura assurément de quoi faire. Et nul doute qu’avec un terrain de jeu comme le Japon, le dépaysement sera au rendez-vous.

Plus d’infos début 2026

Reste également à découvrir le nombre de véhicules qui nous attendront au lancement de Forza Horizon 6. Car si le studio souhaite nous proposer l’expérience la plus riche possible, il y a fort à parier que de nombreux bolides seront de la partie pour nous accompagner. Et sachant que Forza Horizon 5 en proposait plus de 500 à son lancement, on peut sans doute s’attendre à un chiffre au moins aussi élevé pour ce nouvel opus, si ce n’est plus encore. Car à l’heure où sont écrites ces lignes, ce sont désormais plus de 800 véhicules qui sont jouables dans le dernier opus.

Gageons que nous en saurons plus à ce sujet au cours des prochains mois. Car Forza Horizon 6 n’a peut-être eu droit qu'à un vague teaser pour l'instant, mais Playground Games nous donne d’ores et déjà rendez-vous début 2026 pour en découvrir davantage sur le titre. Profitons-en d'ailleurs pour rappeler que si celui-ci sortira d’abord en exclusivité sur Xbox Series et PC, une version PS5 a tout de même été confirmée pour l'occasion. Une annonce qui n’a toutefois rien de très surprenant quand on voit l’engouement suscité par Forza Horizon 5 depuis sa sortie sur la machine en avril dernier.

Source : GamesRadar+