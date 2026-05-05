À l’approche de sa sortie, Forza Horizon 6 lève le voile sur de nombreuses informations autour du jeu tandis que son développement vient tout juste d’arriver à son terme.

Dans deux semaines jour pour jour, Forza Horizon 6 sera officiellement disponible sur Xbox Series et PC. Pour les fans d’automobile, cela sera ainsi une nouvelle occasion de se plonger dans l’univers de Playground Games qui, cinq ans après le Mexique de Forza Horizon 5, nous conduira cette fois-ci tout droit sur les routes du Japon avec ce nouvel opus. Un nouvel opus qui, nous venons tout juste de l’apprendre, vient officiellement de passer GOLD, et se trouve donc désormais sur les starting-blocks en vue de son lancement le 19 mai prochain.

Forza Horizon 6 est disponible au pré-téléchargement

Pour célébrer cette étape majeure du développement, qui signifie que Forza Horizon 6 est maintenant prêt à être mis sur disques pour être envoyé aux revendeurs en plus d’être opérationnel pour sa sortie numérique, Playground Games a donc décidé de faire le point sur de nombreux éléments autour du jeu. À commencer par la question du pré-téléchargement, qui est désormais disponible pour l’ensemble des joueurs sur Xbox Series et PC via l’application Xbox, et qui sera prochainement disponible sur PC via Steam.

Préparez-vous toutefois à faire de la place sur vos disques durs, puisque Forza Horizon 6 nécessitera pas moins de 135 Go sur Xbox Series X, 130 Go sur Xbox Series S, et 160 Go sur PC. Notez également que le pré-téléchargement est disponible pour tous les joueurs ayant précommandé le jeu ou disposant d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate ou PC. Pour les autres, Playground Games vous recommande de passer par l’application Xbox sur smartphones, en cherchant le jeu sur le Store puis en sélectionnant l’option « Télécharger sur console ».

Les modes visuels détaillés sur Xbox Series

Décidément très généreux, le studio en a également profité pour préciser un certain nombre d’informations concernant le contenu du jeu lui-même, à l’instar par exemple de ce que l’on peut attendre des modes Qualité et Performance sur console. Sur Xbox Series X, pour commencer, le mode Qualité tournera donc en 4K native et 30 FPS afin d’assurer à Forza Horizon 6 une meilleure fidélité visuelle, tandis que le mode Performance privilégiera de son côté les 60 FPS avec une résolution en 4K upscalée de façon dynamique.

Pour ce qui est de la Xbox Series S, Playground Games annonce un mode Qualité tournant en 1440p et 30 FPS, tandis que le mode Performance sera quant à lui cantonné à de la 1080p tournant en 60 FPS. « Chacune des options adaptera dynamiquement la résolution de sortie afin de maintenir la fréquence d’images visée » précisent néanmoins les créateurs de Forza Horizon 6 pour éviter toute mauvaise surprise. Même si, dans un cas comme dans l’autre, il ne fait aucun doute que l’expérience saura convaincre les principaux intéressés.

La fidélité récompensée par Playground Games

Pour finir, Playground Games en a enfin profité pour lever le voile sur la bande-son du jeu, qui introduira notamment de la J-Pop pour la première fois dans la franchise ; pour dévoiler toutes les options d’accessibilité ; et enfin pour annoncer aux joueurs des anciens Forza qu’ils auront droit à des véhicules bonus pour les remercier de leur fidélité. Voici la liste des voitures concernées, en fonction des jeux auxquels votre Gamertag est associé :

2013 Dodge SRT Viper GTS (Forza Horizon)

2014 Lamborghini Huracán LP-610-4 (Forza Horizon 2)

2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 (Forza Horizon 3)

2016 Aston Martin Vulcan (Forza Horizon 4)

2021 Mercedes-AMG ONE (Forza Horizon 5)

2024 Chevrolet Corvette E-Ray (Forza Motorsport)

Source : Playground Games