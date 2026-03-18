Le 19 mai approche doucement mais sûrement afin que les amateurs d'automobile, mais pas seulement, puissent prendre la route au Japon sur Forza Horizon 6. Ce nouvel épisode de la licence de Playground Games promet sur le papier d'être le plus complet de la série, si l'on en croit les récentes présentations à son sujet de la part d'IGN, qui nous a montré coup sur coup neuf minutes de gameplay sur les routes, puis ce que promet le monde ouvert du jeu. Dans le cadre d'une nouvelle vidéo IGN First, le titre se déroulant au Pays du Soleil Levant montre d'autres couleurs et le retour d'une fonctionnalité qui va continuellement le mettre en valeur sous différentes formes.

Y'a de nouveau des saisons dans Forza Horizon 6

Dans son nouvel aperçu en date de Forza Horizon 6, le programme IGN First a en effet détaillé les changements météorologiques saisonniers qui arriveront dans le nouveau jeu de course en monde ouvert de Playground Games, avec un contexte supplémentaire apporté par les membres de l'équipe de développement. On avait déjà eu droit à un bref aperçu du retour de cette fonctionnalité qui manquait sur l'autrement excellent Forza Horizon 5 lors du Xbox Developer Direct de janvier 2026, mais on a cette fois plus de détail à son sujet.

Les saisons font ainsi un retour en force dans Forza Horizon 6, s'inspirant directement de leur fonctionnement dans le quatrième volet sorti il y a déjà huit ans, et qui changera de manière cyclique toutes les semaines. Chacune des quatre saisons offrira par ailleurs une expérience radicalement différente dans le Japon selon Horizon. Cette fois, les développeurs promettent cependant que la saison hivernale restera amusante pour tous les joueurs.

« En repensant aux leçons des précédents volets, nous avons constaté que certains aspects d'Horizon 4, notamment en hiver, ont peut-être moins plu aux joueurs, surtout en certaines saisons. Au début, c'était plutôt amusant, mais avec le temps, nous avons remarqué que les joueurs commençaient à se lasser des routes constamment enneigées. Nous avons voulu en tirer des enseignements : les Japonais sont en effet très efficaces pour déneiger leurs routes, et cela se reflètera dans Forza Horizon 6 ».

Les saisons dans Forza Horizon 6 ne se résumeront donc pas à un simple changement esthétique, aussi beau soit-il. Playground Games a également précisé que les changements saisonniers influenceront l'état des routes, et que la neige dominera la région alpine du jeu en toutes saisons, pour le plus grand plaisir des joueurs en quête d'une expérience de conduite immersive tout au long de l'année.

Source : IGN