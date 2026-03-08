Forza Horizon 6 nous en met encore plein les yeux, mais un détail a grandement déçu les fans. Heureusement, il y a une bonne raison à ça et il ne faut pas s'inquiéter.

Forza Horizon 6 vient une nouvelle fois de nous en mettre plein les yeux, mais tout en charmant la rétine, le jeu a aussi déclenché quelques réactions. Beaucoup de joueurs ont commencé à critiquer la gestion du trafic, jugée clairement en dessous des attentes et surtout très peu crédible. Heureusement, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant de savoir toute la vérité à ce sujet.

Forza Horizon 6 dévoile 9 minutes de gameplay, c'est superbe

Il arrive à toute vitesse sur Xbox Series et PC le 19 mai prochain et plus tard sur PS5 si tout va bien. Nos collègues de chez IGN nous ont partagé pas moins de 9 minutes de gameplay, disons-le tout net, absolument magnifique. Très clairement, ce nouvel épisode ne risque pas de déshonorer le titre de vitrine graphique que se traîne fièrement la licence depuis des années. C'est détaillé, coloré, dépaysant et la modélisation des véhicules est à tomber.

Cela étant, un détail est venu frapper les joueurs, l'absence de réel trafic sur la route. Alors oui, cette session se passe principalement dans des zones assez naturelles, mais sur de grands axes, le fait que personne ne s'y trouve est étrange et joue forcément sur l'immersion. Heureusement, il n'y a pas à s'inquiéter. Si beaucoup ont commencé à réagir sur les réseaux sociaux, il a bien été confirmé que c'était ici volontaire, spécialement calibré pour les besoins de la vidéo. Forza Horizon 6 devrait donc naturellement avoir un trafic tout ce qu'il y a de plus normal, ou presque. Il faut bien que l'on puisse rouler sur les routes mine de rien.

Mis à part cette petite sueur froide, Forza Horizon 6 s'annonce très prometteur sur le papier. Nos confrères nous parlent d'environnement absolument superbe et d'excellentes sensations. Le Japon est un pays riche avec une importante culture du drift notamment mais aussi des environnements extrêmement variés. Le terrain de jeu parfait pour le nouveau festival Horizon en somme.