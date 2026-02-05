A quelques mois de la sortie de Forza Horizon 6 sur PC et Xbox, les fans se réjouissent déjà : le jeu contiendra une fonctionnalité jamais vue dans l'histoire de la licence.

La sortie de Forza Horizon 6 approche à grands pas, puisque c'est le 19 mai 2026 que les joueurs pourront silloner les routes du Japon dans ce prochain épisode si attendu. On a justement appris beaucoup d'informations ces dernières semaines, tant sur le contenu du jeu que sur les intentions du studio Playground Games. Cerise sur le gâteau : on vient d'apprendre que Forza Horizon aura une fonctionnalité que les fans attendaient énormément.

Une fonctionnalité inédite dans l'histoire de Forza Horizon

Depuis la très généreuse présentation du jeu en vidéo, on connaît en effet la date de sortie du prochain Forza Horizon. On connaît également plusieurs de ses fonctionnalités comme la liste complète des voitures, des détails sur son éditeur de circuits ou encore son mode Campagne. Les fans français avaient même appris une mauvaise nouvelle au sujet des doublages du jeu : Forza Horizon 6 ne comprendra en effet pas de doublages en VF à sa sortie. C'est pourtant un aspect très apprécié des précédents épisodes.

Peut-être que cette nouvelle annonce pourra cependant en consoler certains. Un tweet posté hier par Shinobi602 dévoile que Forza Horizon 6 intègrera dès sa sortie une fonctionnalité que tous les jeux devraient avoir en 2026. Il supportera en effet le cross-save et le cross-play entre les différentes plateformes, qu'il s'agisse d'une console ou de la version PC du jeu.

C'est en effet la toute première fois que la licence supportera le cross-play et le cross-save à cette échelle. C'est d'autant plus intéressant comme annonce, qu'on sait que Forza Horizon 6 est également prévu pour PlayStation 5 plusieurs mois après sa sortie sur Xbox et PC. Les joueurs du prochain épisode sont donc ravis d'apprendre que leur progression sera sauvegardée d'une plateforme à l'autre. Même entre les consoles Sony et Microsoft.

Que vous profitiez de Forza Horizon 6 sur Xbox, sur PC via l'application Xbox ou via Steam, vous pourrez progresser de façon fluide sans avoir besoin de transférer vos sauvegardes. De quoi rouler sans se prendre la tête.