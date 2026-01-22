À l’occasion de sa première conférence de l’année, Xbox a enfin levé le voile sur Forza Horizon 6. On vous résume tout ce qu’il faut savoir sur le prochain hit de Playground Games.

Xbox nous avait prévenus : 2026 devrait être une grande année pour la marque. En effet, alors que la firme de Redmond célèbrera de nombreux anniversaires au cours des prochains mois, dont celui de ses 25 ans, elle nous réserve un programme particulièrement solide côté jeux. Un programme qui marquera notamment le retour de l’une de ses franchises phares de ces dernières années, Forza Horizon, avec un Forza Horizon 6 très attendu des joueurs. Et après de multiples leaks ces dernières semaines, l’heure de la grande officialisation a sonné.

Forza Horizon 6 se dévoile plus en détails dans la conférence Xbox

Inutile de faire durer le suspense plus longtemps : oui, comme révélé par les fuites, Forza Horizon 6 sortira bel et bien le 19 mai 2026 sur Xbox Series et PC. Trois éditions seront proposées pour l’occasion, parmi lesquelles notamment une édition Premium qui permettra à ses détenteurs d’entrer dans la course avec quatre jours d’avance, soit dès le 15 mai 2026. Il vous en coûtera toutefois la coquette somme de (à confirmer) pour pouvoir en profiter, tandis que les éditions Standard et Deluxe de Forza Horizon 6 seront quant à elles disponibles aux prix de 69.99€ et (à confirmer).

Naturellement, ce Developer_Direct fut également l’occasion pour Playground Games de nous en révéler davantage sur le jeu lui-même, dont nous n’avions rien vu de concret depuis son annonce au Tokyo Game Show 2025. Et dans la pure tradition de la franchise, Forza Horizon 6 nous promet alors une expérience exceptionnelle pour ce que le studio décrit comme « [son] jeu le plus ambitieux ». Un jeu qui, comme nous le savons, nous conduira cette fois-ci du côté du Japon, où le Horizon Festival posera ses valises.

Pour ce qui est de la campagne, Playground Games annonce une aventure mettant cette fois-ci l’accent sur le parcours. Dans Forza Horizon 6, on commencera ainsi en tant que simple touriste, dont l’objectif sera d’intégrer le Festival en prouvant ses valeurs. Pour ce faire, toutes sortes d’épreuves seront disponibles, ce qui nous permettra progressivement de monter en grade jusqu’à obtenir le saint-graal. Mais bien sûr, à l’instar de ses prédécesseurs, les mots-clés de Forza Horizon 6 seront aussi l’exploration et la liberté.

Le studio annonce « son jeu le plus ambitieux »

Dans ce nouvel opus, Playground Games nous promet ainsi un monde encore plus riche que jamais, où événements et quêtes annexes s’entremêlent au sein d’une map de toute beauté. Entre tradition et modernité, le Japon de Forza Horizon 6 proposera de nombreux biomes avec des environnements variés changeant au gré des saisons. Et pour assurer la plus grande authenticité possible au jeu, le studio n’a d’ailleurs pas hésité à faire appel à des spécialistes du Japon, en plus de se rendre sur place pour y récupérer de nombreuses références.

De fait, Forza Horizon 6 sera une nouvelle fois pour nous l’opportunité de profiter des prouesses du moteur de Playground Games, tant dans la finesse des textures que dans le rendu des environnements, des véhicules – plus de 550 sont annoncés au lancement – ou encore des éclairages. L’équipe indique également avoir réalisé un gros travail sur le sound design, avec notamment une setlist spécialement pensée pour immerger les joueurs. Ajoutez à cela de nouvelles options d’accessibilité, et Forza Horizon 6 s’annonce définitivement très prometteur.

Notons pour finir que malgré la nouvelle politique de Xbox, qui n’hésite plus à sortir ses titres phares chez la concurrence, il ne fut pas question lors de la conférence d’annoncer une sortie day one de Forza Horizon 6 sur PS5. Néanmoins, Playground Games a confirmé que le jeu sortira bel et bien sur la console de Sony plus tard dans l’année, à une date qui reste pour l’heure à préciser. En dépit du succès de Forza Horizon 5 sur cette dernière, les joueurs PS5 devront ainsi prendre leur mal en patience avant d’aller faire chauffer la gomme sur les routes du Japon.

Source : Playground Games