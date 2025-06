Dans le monde des jeux racing, il y a deux licences qui sont sur toutes les lèvres : Gran Turismo et Forza. Si la première reste bien sagement dans l’écurie PlayStation et n’est pas encore prête à arriver sur PC, Microsoft, laisse sa franchise phare concourir partout où elle le peut. Une stratégie payante en atteste le démarrage tonitruant de Forza Horizon 5 sur PS5. Quelques heures seulement après sa sortie, le jeu trônait en tête des ventes sur le PS Store et il s’est finalement vendu à 2,2 millions d'exemplaires sur PS5 en moins de deux mois. Un carton qui a ravivé l’espoir de certains. Et si la firme de Redmond surfait sur ce nouveau succès pour annoncer un certain Forza Horizon 6 ? Il faudra visiblement tempérer vos attentes.

Forza Horizon 6 se devrait pas se lancer dans la course de sitôt

L’année dernière, Microsoft avait tout donné lors de son Xbox Showcase. Cette année, Aaron Greenberg appelle à la modération. « J’ai hâte d’être à la conférence, mais ne l’overhypée pas trop », a ainsi déclaré le directeur marketing de la branche jeux vidéo de la firme sur ses réseaux sociaux. Comme plusieurs leaks nous l’ont montré, cela ne signifie pas pour autant que nous ne sommes pas à l’abri de quelques surprises, alors qu’un nouveau a Plague Tale et un Persona 4 Remake devraient s’y annoncer. Mais quid des jeux estampillés Xbox ? Il ne faudra très probablement pas compter sur un Forza Horizon 6. C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker Extas1s, souvent bien renseigné lorsqu’il s’agit de la marque.

Selon ses informations, le jeu est bel et bien en développement, mais il n’en est qu’à ses balbutiements. Une annonce au Xbox Showcase 2025 serait à exclure, d’autant que Playground Games porterait toute son attention sur Fable 4, qui devrait se lancer dans le courant 2026. Une apparition du prochain RPG reste quant à elle probable, mais non garantie à ce stade. Une rumeur que la communauté de fans a du mal à encaisser, surtout que les mises à jour majeures du cinquième épisode se font de plus en plus rare. « J’espérais vraiment un Forza Horizon 6 pour 2026, il est temps de passer à autre chose les gars », peut-on par exemple lire sur les forums spécialisés. Il faudra visiblement prendre son mal en patience, mais tout ceci reste évidemment à prendre avec des pincettes jusqu’à nouvel ordre. Pour découvrir tout ce que Microsoft annoncera réellement, rendez-vous donc ce soir à 19h pour le Xbox Showcase.

Source : Extas1s