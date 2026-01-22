C’est enfin le grand jour pour Xbox. Dès ce soir, la firme prendra en effet officiellement la parole pour sa première grosse conférence de l’année, le Developer_Direct, qui nous donnera des nouvelles de certains titres les plus attendus de 2026 comme Fable, Beast of Reincarnation ou encore Forza Horizon 6. Il s’avère toutefois que nous n’aurons pas à attendre jusque-là pour avoir les premières informations au sujet de ce dernier. Car Xbox, qui a décidément bien du mal à garder ses informations au chaud en ce début d’année, a été victime d’une nouvelle fuite.

Forza Horizon 6 victime d’une nouvelle fuite avant la conférence Xbox

En effet, comme nous avons pu le signaler la semaine dernière, une pop-up brièvement apparue dans le jeu nous a appris que la sortie de Forza Horizon 6 devrait survenir dès le 19 mai 2026, avec un accès anticipé de quatre jours fixé au 15 mai pour les possesseurs de l’édition Premium. Et bien que cela reste encore à confirmer, une nouvelle source vient aujourd’hui appuyer cette information avec des détails supplémentaires. Car grâce à Dealabs, nous en savons désormais davantage sur ce que nous préparent Xbox et Playground Games.

Ainsi, en plus de confirmer les dates du 15 et du 19 mai évoquées il y a quelques jours, le média français est en mesure de nous révéler que Forza Horizon 6 bénéficiera de trois éditions différentes au moment de sa sortie : une édition Standard, une édition Deluxe, et une édition Premium. Et si le contenu de l’édition Deluxe reste pour l’instant bien mystérieux, celui de l’édition Premium, en revanche, devrait donner accès aux joueurs à un abonnement VIP, un pass voitures, un pack de bienvenue et enfin un pack de voitures « Time Attack ».

Plus intéressant encore, Dealabs nous apprend que Forza Horizon 6 devrait bien avoir droit à une version physique sur Xbox Series X, qui ne devrait toutefois concerner que l’édition Standard du jeu. Enfin, pour la bonne nouvelle, sachez que le titre de Playground Games serait vendu à 69.99€ à son lancement, soit sans hausse de prix par rapport à Forza Horizon 5. Rendez-vous dès ce soir à 19h (heure française) pour la confirmation de toutes ces informations, donc, en sachant que les précommandes de Forza Horizon 6 devraient être lancées aux alentours de 20h.

Source : Dealabs