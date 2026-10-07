Un mois après avoir confirmé que Forza Horizon 6 sortirait cette année sur PS5, Playground Games pourrait être contraint de revoir ses plans. Un leak évoque un report à 2027.

Finalement, Forza Horizon 6 ne sortirait sur PS5 qu'en janvier 2027. Si Xbox Game Studios confirmait le mois dernier que le jeu de course iconique devait arriver chez la concurrence cette année, les médias ne sont toujours pas de cette avis. Après les doutes émis par The Verge, un nouveau leak laisse envisager un report en interne chez Playground Games et dévoile même qu'une version physique serait au rendez-vous.

Les précommandes PS5 sur le point d'être lancée pour Forza Horizon 6

Depuis mai dernier, les joueuses et joueurs XBOX Series X|S se régalent sur les pistes japonaises de Forza Horizon 6. Mais le jeu va prochainement abandonner son exclusivité console pour se garer également dans le catalogue de la PS5. Sauf que la date de sortie n'a toujours pas été communiquée clairement. Mais l'annonce serait imminente.

En effet, après que Xbox a confirmé que Forza Horizon 6 sortirait cette année sur PS5, Tom Warren de The Verge a émis des doutes sur cette certitude. Cela a allumé la mèche chez nos confrères français de Dealabs, qui ont mené leur enquête de leur côté. D'après les informations qu'ils ont pu obtenir, le jeu de course n'arriverait en fait chez PlayStation que début 2027.

Billbil-kun de Dealabs s'étend même un peu plus sur les détails obtenus officieusement. Il se murmure en coulisses que l'annonce de la date de sortie PS5 aurait lieu cette semaine. Elle marquerait du même coup l'ouverture des précommandes, en version numérique ET physique. Nos confrères nous donnent même la date de sortie exacte et les prix.

Si les informations obtenues sont exactes, alors nous serions à trois mois de l'arrivée du portage attendu par des millions de joueuses et joueurs. D'après le leak, Forza Horizon 6 sortirait sur PS5 le 26 janvier 2027.

Combien coutera FH6 sur PS5 ?

En plus de la date de sortie, nos confrères auraient même obtenu des détails sur les prix pratiqués à la sortie de FH6 sur PS5. Apparemment, le jeu serait proposé à 59,99 € en version numérique et physique. Même si cette information n'est pas encore officielle, elle reste plus que crédible puisque c'est le même tarif que sur Xbox Series X|S.