Avis aux fans de la franchise Forza Horizon 6, voici un nouveau titre développé par des vétérans de la franchise qui pourrait également vous donner envie de changer de voie.

Sorti il y a tout juste quelques semaines, Forza Horizon 6 semble cocher toutes les bonnes cases pour proposer une digne suite de la célèbre franchise de conduite en monde ouvert, cette fois dans le dépaysant paysage japonais. En attendant de voir ce que Playground Games prépare pour alimenter son dernier titre en date, un concurrent direct issu d'anciens de la série a par ailleurs annoncé son existence en tentant de jouer sur le même circuit, voire même de le dépasser sur sa propre course.

Une annonce clutch pour un concurrent prétendument très sérieux de Forza Horizon 6 ?

Alors que cette semaine est pour le petit monde du jeu vidéo sous le signe du Summer Game Fest 2026, et à défaut d'un nouveau Gran Turismo au State of Play de ce 2 juin, c'est à la place Mike Brown, l'ancien directeur créatif de Forza Horizon qui a tout fraîchement dévoilé son nouveau jeu sous la bannière du studio indépendant Maverick Games. Entre ainsi en piste Clutch, un « jeu d'action/conduite en monde ouvert ».

« Maverick a réuni une équipe de rêve composée de passionnés d'automobile et de conduite, forts de plusieurs décennies d'expérience dans la création de jeux de course en monde ouvert qui ont redéfini le genre », a déclaré l'ancien directeur créatif de Forza Horizon, qui occupe le même poste ainsi que celui de fondateur chez Maverick Games, dans un communiqué de presse. « Dès le premier jour, notre mission est de propulser Clutch dans une nouvelle ère, d'innover grâce à de nouveaux types de gameplay en monde ouvert et de proposer une véritable révolution par rapport aux fondamentaux qui font le charme des jeux de course ».

Outre une formule en monde ouvert qui se veut relativement similaire à ce que fait déjà Forza Horizon, Clutch entend également apporter une importante dimension narrative à l'équation, afin d'apporter un vent de fraîcheur à la formule des jeux de course en monde ouvert. Le studio indépendant Maverick Games arrivera-t-il à doubler Playground Games sur ce terrain ? Réponse sur la piste de départ quand il se lancera dans la course sur PC, PS5 et Xbox Series dans le courant du printemps 2027.

Source : Maverick Games sur YouTube