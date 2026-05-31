Disponible depuis le 19 mai sur Xbox Series et PC, Forza Horizon 6 est à n’en pas douter un vrai succès pour Playground Games. Non seulement ce dernier figure déjà parmi les jeux les mieux notés de l’année 2026 sur Metacritic, mais en plus il est parvenu à réunir pas moins de 6 millions de joueurs en l’espace de dix jours seulement, prouvant ainsi l’attrait du public pour la licence. Parmi ces 6 millions de joueurs se cache toutefois une vraie terreur, Bowie Knife 99, dont le comportement est tel qu’il a fini par outrepasser les frontières du titre de Xbox.

Bowie Knife99, la terreur absolue des joueurs de Forza Horizon 6

Si vous suivez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment, vous avez probablement déjà vu passer ce mystérieux pseudo qui fait beaucoup réagir la communauté de Forza Horizon 6. Et pour cause : depuis le lancement du jeu, ce dernier semble prendre un malin plaisir à terroriser les autres joueurs durant leurs courses en ligne, que ce soit en leur fonçant violemment dedans ou en les éjectant hors du circuit. Si ce n’est même de la map dans certains cas, la violence du choc étant telle qu’elle en arrive parfois à faire buguer le jeu.

Peu à peu, Bowie Knife99 s’est ainsi retrouvé au cœur de toutes les discussions, au point même de faire l’objet d’un sujet dédié sur le Reddit de Forza Horizon 6, où les internautes tentent tous de répondre à une grande question : « WHO is Bowie Knife99 » (soit « QUI est Bowie Knife99 » en français). Est-ce un véritable joueur ? Ou simplement un Drivatar qui, dans la pure tradition de la franchise, représente en réalité une IA dont le comportement est inspiré de celui d’un véritable joueur, qui n’est peut-être même pas le Bowie Knife99 original ?

Pour l’heure, le mystère est complet. Mais une chose est sûre : la personne en question a désormais inscrit son nom dans la légende de Forza Horizon 6. D’autant plus qu’au-delà même du fait de terroriser les autres coureurs sur les serveurs du jeu, Bowie Knife99 s’avère être un pilote hors-pair. Sur Reddit comme sur X, beaucoup s’énervent par exemple de retrouver son nom dans le tableau des scores, avec des records particulièrement difficiles à dépasser au sein des différentes épreuves. Ce qui est devenu, un peu malgré Playground Games, un défi à part entière pour la communauté.

Un mystérieux joueur devenu viral sur les réseaux sociaux

Le plus amusant, toutefois, reste sans aucun doute la façon dont le cas Bowie Knife99 est devenu viral. Car plus qu’une terreur sur Forza Horizon 6, ce dernier est finalement devenu une véritable trend sur les réseaux sociaux, que beaucoup de comptes officiels n’ont pas hésité à suivre. À commencer par XBOX UK, qui se fendait le 25 mai dernier du message suivant : « Un bon lundi férié à tous, sauf à BowieKnife99 ». « À qui confiriez-vous plutôt votre voiture, Leon ou Bowie Knife99 ? » tweetait Capcom de son côté avec le compte de Resident Evil.

« Bowie Knife99 repéré, permission de tirer ? » demandait enfin avec humour le compte de Battlefield, dans un message accompagné d’une image montrant un soldat prêt à tirer une roquette sur une voiture au loin. Et ce n’est là qu’un échantillon des comptes ayant suivi la tendance, LEGO Batman, Assassin’s Creed, Grounded, Halo ou encore Crimson Desert y étant eux aussi allés de leur petit message ces derniers jours. De quoi faire une pub des plus inattendues à Forza Horizon 6, donc, et provoquer l’hilarité des internautes.

Sources : Reddit, X