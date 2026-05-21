Sur Forza Horizon 6, une astuce permet de farmer argent et XP à l'infini sans effort. Des joueurs ont trouvé la faille idéale et le studio n'a toujours pas réagi.

Forza Horizon 6 est à peine sorti que des joueurs ont d'ores et déjà trouvé des failles exploitables dans le but de se faciliter la vie. Tellement facilité d'ailleurs qu'ici il n'y a même plus besoin de jouer. L'idée ici est d'engranger un maximum d'argent sans rien faire du tout, dans le but d'acheter tout ce qui peut l'être, notamment toutes les voitures de la boutique.

Depuis toujours, Forza Horizon 6 propose une multitude de choses à faire et des centaines de voitures à récupérer. Certaines peuvent s'obtenir dans les tirages spéciaux, en récompenses de certains évènements, dans les pass ou encore en les trouvant sur la carte, mais beaucoup doivent aussi s'acheter. Il faut alors amasser des centaines de millions de crédits pour compléter sa collection. Mais dans le cas de Forza Horizon 6, des petits malins ont trouvé une parade en exploitant une faille du jeu.

Voici une astuce pour gagner de l'argent et de l'expérience ultra rapidement sur Forza Horizon 6

Une « astuce » qui consiste simplement à prendre une voiture dont les capacités spéciales sont taillées pour augmenter les récompenses, puis de la laisser conduire toute seule avec la conduite assistée sur des pistes spécialement conçues pour multiplier les combos et les récompenses. De cette manière, vous pouvez engranger un maximum d'expérience et d'argent sans lever le petit doigt. Il est aussi possible de maximiser encore plus les résultat en conduisant soi-même ou en la poussant à la vitesse maximale en bloquant l'accélérateur.

Il faudra seulement se préparer en amont, comme l'explique par exemple le YouTubeur XMBWesley (merci Gamesradar). Ce dernier met la main sur une Subaru Impreza 22B-STI 1998 pour profiter de ses nombreux bonus qui permettent d'augmenter le taux de récompenses en fonction de certaines actions. Il suffit ensuite d'activer l'intégralité des aides à la conduite et de lancer un circuit spécialement conçu par la communauté pour maximiser les obstacles et ainsi les gains.

En réalité, il n'y a rien de surprenant, ce genre de choses se faisait aussi sur les précédents jeux à différents niveaux. Sur Forza Horizon 6, les options étant un peu plus nombreuses, c'est d'autant plus facile. Il existe tout un tas de circuits créés par la communauté pour farmer des crédits ou de l'xp et pour le moment le studio n'a pas encore fait de patch pour calmer la situation. C'est déjà intenable sur le jeu où beaucoup de joueurs se sont déjà bien servis de ce genre de manœuvres.

Source youtube, Gamesradar