Ça commence à se gonfler autour du prochain épisode de célèbre licence de course automobile. Il faut dire qu'après un cinquième volet qui a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, Forza Horizon 6 aura le lourd devoir d'être au moins à la hauteur de son prédécesseur. Dès lors, l'attente ne fait que croitre, a fortiori compte tenu des premières rumeurs qui ont fuité vis-à-vis de son contenu. Tout cela pourrait justement se confirmer sous peu, ça semble se confirmer à nouveau.

Le lieu tout choisi pour la grande annonce de Forza Horizon 6 ?

Depuis cet été, les fans de l'exclu Xbox - qui s'est depuis exportée chez son premier concurrent, PlayStation, via FH5 - trépigne d'impatience à l'idée qu'une nouvelle entrée dans la licence fasse bientôt son apparition. Forza Horizon 6 a leaké pas plus tard que le mois dernier, avec de premiers détails des plus alléchants. En effet, il semblerait que la mode nipponne s'impose dans le paysage : après un Assassin's Creed qui marche sur les platebandes de Ghost of Tsushima en s'envolant pour le Japon, ce serait au tour des jeux de course de Playground d'y poser ses roues.

Dès lors, les toutes dernières rumeurs à propos de Forza Horizon 6 seraient loin d'être absurdes. À l'approche d'une nouvelle grosse convention dédiée aux jeux vidéo, il ne serait pas impossible qu'il y fasse son apparition. Après de premiers échos à propos de son annonce lors du Tokyo Game Show, l'annonce du programme de l'événement irait encore davantage dans ce sens.

L'édition 2025 du Tokyo Game Show se tiendra en fin de semaine, du 25 au 28 septembre. Le programme révèle que Xbox sera de la partie le 27 septembre pour présenter un jeu encore non-annoncé. Comment ne pas penser alors à Forza Horizon 6 ? Après les dernières rumeurs, cela ne surprendrait pas. De plus, ce serait le cadre idéal pour dévoiler cet épisode s'il doit effectivement se dérouler au Japon. Il ne serait pas impossible que l'éditeur nous donne quelques indices en amont. Dans tous les cas, vous pourrez suivre la conférence d'une heure en direct sur YouTube ce samedi.

