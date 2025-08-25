Entre les annonces de l’Opening Night Live, les conférences de la Gamescom et les multiples previews et interviews qui ont pu en découler du côté de la presse, la semaine dernière fut particulièrement chargée en actualités pour tout ce qui touche aux futures sorties de chez Xbox. Et il semblerait que nous n’ayons pas encore tout vu, puisque la firme américaine aurait également bien d’autres surprises dans sa besace. L’une d’elles ne serait d’ailleurs autre que le retour de Forza Horizon, avec un sixième opus qui risque de faire bien des heureux.

Forza Horizon 6 semble être une réalité, ça a leaké

En effet, Playground Games a beau être très occupé avec le développement de Fable, il semblerait que cela n’ait pourtant pas empêché le studio de travailler sur Forza Horizon 6 comme peuvent en témoigner de récentes révélations. Tout est parti d’un post Instagram publié par Cult and Classic, une société australienne d’importation de voitures, montrant un membre de Playground Games en train de numériser une voiture japonaise de type Kei. Un post qui, naturellement, a immédiatement poussé les fans à en déduire que la suite de Forza Horizon 5 se déroulera au Japon.

Le fait que le post ait rapidement été supprimé par Cult and Classic, d’ailleurs, n’a pas manqué de mettre le feu aux poudres. Et comme le veut le proverbe : il n’y a pas de fumée sans feu. C’est ainsi que dans la foulée, Windows Central a alors publié un rapport qui confirme non seulement que Forza Horizon 6 est bel et bien une réalité, mais aussi que le jeu devrait bel et bien se dérouler au Japon. « Nous avons vu des documents officiels, largement diffusés, qui suggèrent fortement que Forza Horizon 6 devrait être annoncé lors du Tokyo Game Show 2025 » précise également au passage le média.

Et la bonne nouvelle, c’est que la sortie pourrait même être prévue pour 2026, soit la même année que Fable. Ce qui représenterait assurément une grosse année pour Playground Games, mais aussi pour Xbox. « Forza Horizon 6 sera développé sur le même moteur que Forza Motorsport (2023) et le prochain reboot de Fable, [mais] amélioré donc nous pouvons nous attendre à une amélioration majeure des visuels » assure Windows Central, avant d’ajouter que ce nouvel opus devrait être « le jeu Forza Horizon le plus profond et le plus détaillé à ce jour » au niveau des mécaniques de gameplay.

L’annonce serait imminente

Notons d’ailleurs que Windows Central n’est visiblement pas le seul média à avoir eu accès aux fameux documents étayant l’existence de Forza Horizon 6. Tom Henderson, journaliste chez Insider Gaming, a rapidement corroboré l’information sur ses réseaux sociaux, au même titre que l’insider Nate the Hate, très réputé pour la fiabilité de ses informations. Mais bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, gardons tout de même les pincettes de rigueur tant que rien de tout cela n’aura été officialisé par Playground Games ou par Xbox.

L’avantage, cependant, c’est que si l’annonce est bel et bien prévue pour le Tokyo Game Show 2025, nous n’aurons alors pas à attendre très longtemps avant d’en avoir la confirmation. Et pour cause, le salon japonais se tiendra du 25 au 28 septembre prochain, soit dans un petit mois à compter d’aujourd’hui. Sachant que Xbox a d’ores et déjà confirmé sa présence à l’événement, cela n’augure donc que du bon quant à la présence potentielle de Forza Horizon 6, qui semble d’ailleurs vouloir titiller le public nippon en choisissant le pays du soleil levant comme cadre de jeu.

Source : Windows Central