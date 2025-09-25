La grande nouvelle est tombée cette nuit : Forza Horizon 6 s'officialise enfin avec de premiers détails qui vont affoler les joueurs. La course va commencer.

Le plus gros concurrent de Gran Turismo rallume son moteur. Après des semaines et même des mois de leaks à tout-va, les équipes de Playground prennent enfin la parole. Le tant attendu Forza Horizon 6 devient enfin une réalité, c'est officiel ! De plus, la nouvelle s'inscrit parfaitement dans l'air du temps. On parie déjà que ça va plaire aux fans de la licence mais aussi aux joueuses et joueurs de manière plus générale.

Forza Horizon 6 annonce sa ligne d'arrivée pendant le Tokyo Game Show

L'annonce aura pris un peu d'avance ! Après le succès d'estime et public accordé à FH 5, le nouvel épisode prendra bientôt la relève. À seulement quelques heures de la conférence Xbox de ce jeudi 25 septembre - qui se tient à midi, heure française - Forza Horizon 6 s'est enfin officialisé via un post sous forme de teaser sur les réseaux sociaux de la licence.

Nous avions eu raison de l'attendre dans le cadre du Tokyo Game Show. De nombreuses rumeurs faisaient état d'une annonce de Forza Horizon 6 pendant ce gros temps fort de la rentrée, notamment car le cadre supposé du jeu devait coller parfaitement avec l'environnement japonais. Là aussi, les leaks se révèlent avérés : après le Mexique dans FH 5, la licence s'envole pour le Japon ! De nombreuses voitures construites au pays du soleil levant devraient donc s'inviter sur des pistes qui, comme le suggère le teaser, pourraient nous faire rouler dans des lieux aussi iconiques que le Mont Fuji.

Autre bonne nouvelle : il ne faudra pas attendre indéfiniment pour mettre la main dessus. Playground dévoile que la course reprendra avec Forza Horizon 6 dès 2026. Pas de date plus précise pour le moment, mais certains bruits de couloir estimaient une arrivée sur le marché au premier semestre de l'an prochain. Le jeu de course est évidemment sur Xbox Series X|S. Vous pouvez même déjà le wishlister. De plus, il sera d'ailleurs disponible dans le Game Pass. En revanche, pas de fenêtre certaine pour une arrivée sur PS5. Mais il ne fait aucun doute que le jeu de course y suivra les traces de son prédécesseurs compte tenu de son énorme succès sur la console de PlayStation.